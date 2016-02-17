pantagruel964

Во время работы над проектом Рустам показал себя с наилучшей стороны. Он спланировал рабочий процесс, учел все тонкости, которые были в техническом задании и сдал работу в срок. Спасибо! При том что задача была не тривиальная и нужно было разбираться в самописной CMS - это ни как не повлияло на результат. А это дорогого стоит и видно, что программист он талантливый, на которого можно рассчитывать. Добавляю Рустама к себе в избранные фрилансеры и надеюсь, что в будущем мы будем сотрудничать.