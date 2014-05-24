Юрист

Макаренко Снежана Сергеевна

Женщина, 26 лет, родилась 16 марта 1988

+7 (968) 032-79-72

[email protected] — желаемый способ связи

skype: Snezhana1339

Проживает: Москва

Гражданство: Украина, есть разрешение на работу: Украина, патент на работу в РФ

Готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

помощник адвоката

Юристы

• Гражданское право

• Международное право

• Семейное право

Полная занятость, полный день

Желательное время в пути до работы: не более полутора часов

Опыт работы —2 года 1 месяц

Коммунальное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) в Центрально-Городском районе»

Кривой Рог — Услуги для населения

юрисконсульт

Практика хозяйственного, финансового, трудового и социального, гражданского и семейного права. Обслуживание хозяйственной деятельности учреждения (в т. ч. юридическое сопровождение закупок за государственные средства, поставок, капитальных и текущих ремонтов, оформление прав на землю) и предоставление первичной правовой помощи клиентам Центра.

Центрально-Городоская прокуратура

Кривой Рог — Государственные организации

Стажер старшего следователя.

Практика криминального, криминального процессуального, хозяйственного, налогового права. Ведение текущей документации (описей криминальных дел, протоколов осмотра, протоколов выимки, запросы), подготовка проектов обвинительных заключений, ведение протоколов допроса свидетелей.

BPT GROUP

Киев — Финансовый сектор

практикант

Проведение анализа и сравнительной характеристики иностранного законодательства в сфере оффшоров с национальным хозяйственным, гражданским, налоговым законодательством.

Высшее образование

Академия адвокатуры Украины, Киев

Правоведения, Правоведения

Киевский национальный экономический университет им. В.Гетьмана

Права, Международное экономическое право

Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета им. В. Гетьмана, Кривой Рог

Международной экономики и права, правоведение

Ключевые навыки

Украинский — родной

Английский — могу проходить интервью

Русский — свободно владею

MS Word Документальное сопровождение Медицинское право Претензионная работа Составление договоров Составление исков Хозяйственное право

Дополнительная информация

Центрально-Городская прокуратура г. Кривого Рога

Подгорец Сергей Васильевич (помощник прокурора). +3 8 096 908 8999

Ответственная, пунктуальная, имею здоровые амбиции, умею работать в стрессовых ситуациях