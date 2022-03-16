Ландшафтный дизайнер, инженер , дендролог, агроном

Я ландшафтный дизайнер, инженер садово-паркового хозяйства, дендролог и агроном. Про грамотную планировку участка, разработку схемы мощения, подбор растений, МАФов знаю без преувеличение все! Опыт работы 21 год! Мое образование и опыт дает возможность выполнить весь комплект РАБОЧИХ чертежей:

- вертикальная планировка участка, перемещение земляных масс

- типы мощения, разбивочный чертеж для устройства мощения

- схемы устройства подпорных стенок, водных елементов

- схема освещения со спецификацией материалов

- схема поверхностного и подземного дренажа со спецификацией материалов

- сводный чертеж подземных комуникаций

- дендрологический план растений, посадочный чертеж

- разбивочные чертежи для устройства декоративных бордюров, отсыпок

- схема автополива, спецификация материалов.

- составляю сметы на работы и материалы.

Выполняю не только проектные работы, но и реализацию проекта на участке. В моем арсенале более сотни реализованных по моему проекту частных участков, несколько скверов и общественных мест, гостинично-ресторанные комплексы.

Поэтому если вы обратитесь ко мне вы получите не только красивую картинку, но также детальный, практичный и экономичный проект.