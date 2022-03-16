Я ландшафтный дизайнер, инженер садово-паркового хозяйства, дендролог и агроном. Про грамотную планировку участка, разработку схемы мощения, подбор растений, МАФов знаю без преувеличение все! Опыт работы 21 год! Мое образование и опыт дает возможность выполнить весь комплект РАБОЧИХ чертежей:
- вертикальная планировка участка, перемещение земляных масс
- типы мощения, разбивочный чертеж для устройства мощения
- схемы устройства подпорных стенок, водных елементов
- схема освещения со спецификацией материалов
- схема поверхностного и подземного дренажа со спецификацией материалов
- сводный чертеж подземных комуникаций
- дендрологический план растений, посадочный чертеж
- разбивочные чертежи для устройства декоративных бордюров, отсыпок
- схема автополива, спецификация материалов.
- составляю сметы на работы и материалы.
Выполняю не только проектные работы, но и реализацию проекта на участке. В моем арсенале более сотни реализованных по моему проекту частных участков, несколько скверов и общественных мест, гостинично-ресторанные комплексы.
Поэтому если вы обратитесь ко мне вы получите не только красивую картинку, но также детальный, практичный и экономичный проект.