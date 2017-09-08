panzergrenadier

Работы любой сложности и гарантия качества

Специализируюсь на умениях,указанных в моих видах работ. Качество и своевременность гарантирую. Любые работы с ПО компьютеров,базовых настроек и печати. Репетиторство по физике,математике,русскому и английскому языку (в том числе и переводы,составления текстов) для школьников,студентов и т.д. Работы с разработкой текстов в рукописном содержании.