Понимаю, звучит странно, но именно так. Нужно придать брендовой узнаваемости известным мемам. Всего 2 изображения: 1) С темнокожим мальчиком. Продлить фото вниз, не изменяя пропорций оригинала изображения и нанести логотип на груди. Пример в прикреплении. Пожелания: - минимум ...
- Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт7 лет назад
Хорошо дорисовать, довести до ума нижние лепестки и всю картинку в целом. Результат отрисовать в векторе.Завершен8 лет назад
формат .aiИллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт8 лет назад
Превратить мишку в крота сохранив стиль. 1) Вместо ромашек нужно нарисовать розы. 2) Вместо медалей пистолет, в стиль тоже.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт8 лет назад
Дано: 9 толстовок на фотографиях. Фото некрасивые, разного разрешения, и т.д. и т.п. Необходимо: сделать графику толстовок в 3D Max, которая будет на странице Интернет-магазина в качестве превью каждой толстовки ( на белом фоне) - другими словами ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт8 лет назад
Отрисовать изображение в вектореИллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо отрисовать изображение в вектор, при этом: - Сохранить плавность линий и гармоничность рисунка - Убрать рябь и сделать цвета тона чуть более контрастными (необходимо для печати). - Выделенные красным заменить на более выраженные полутона. Сохранить таким образом, чтобы ...Завершен8 лет назад
Необходима иллюстрация под нанесение на бумагу\ткань. На изображении должны присутствовать: розы(а), уголь, терриконы, и всё это заключено в сердце (главное не такое правильное, как на изображении №1 - пусть оно с прямыми линиями и углами, примерно ...Завершен8 лет назад
Перевести изображения в вектор для Corel и подогнать под А6 размер. Вектор необходим для шелкографии белым цветом на черной бумаге (как на последнем фото).Завершен8 лет назад
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