paol0o

Павел Шестаков paol0o

 
30 летУкраина/Донецк
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Anastasiya_1
Анастасия 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$14
10 баллов
7 лет назад
Перевести изображения в Corel-овский вектор
Всё хорошо, по договорённости. Рекомендую!
Всё отлично, быстро и постоянно на связи.
Ответный отзыв
Eullen
Полина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Поправить изображение и отрисовать в векторе
Все хорошо! Рекомендую к сотрудничеству.
Всё хорошо, чётко и оперативно.
Ответный отзыв
Helg_Ar
Олег 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
онлайн
$10
10 баллов
8 лет назад
Отрисовать изображение в векторе
Четкая задача, мгновенная оплата, продолжаем сотрудничество.
Быстро и красиво
Ответный отзыв
alisa_odintsova
Алиса 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
8 лет назад
SEO-рерайт продающего текста с заданными ключевыми фразами
Спасибо за сотрудничество. Все отлично.
Оперативно и качественно
Ответный отзыв