Необходима иллюстрация под нанесение на бумагу\ткань. На изображении должны присутствовать: розы(а), уголь, терриконы, и всё это заключено в сердце (главное не такое правильное, как на изображении №1 - пусть оно с прямыми линиями и углами, примерно ...