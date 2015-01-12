papachappa

Большой опыт проектирования и сопровождения локальных иглобальных систем связи, в том числе спутниковых. Шесть лет опыта в

телекоммуникациях. Разработка и внедрение IPTV, IP – телефонии(Astersik, РТУ-МТТ, Mera Systems, Cisco).Настройка и сопровождение коммутаторов и маршрутизаторовкомпании Cisco Catalyst 2950, 35xx/36xx/37xxSeries, Cisco 1700, 2800, 3600, 3800 Series, а также других вендоров в том

числе SNR, Zyxel, D-Link, Zelax.Настройкаи администрирование серверов Linux/Unix.