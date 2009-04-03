Есть идеи для нескольких совершенно разныз по содержанию и сложности интернет проектов. Приглашаем к сотрудничеству IT специалистов самых разных специальностей, а также сформированные команды таких специалистов. Варианты оплаты могут быть разными. Самым предпочтительным для нас ...