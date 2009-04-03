papania

Евгений Федотов papania

 
56 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

http://www.finastus.ru

  • Нужны 2 видеролика

    Что то вроде http://drp.su/ или http://russianmarketing.ru/. Аудио имеется. Продолжительность каждого по одной минуте.

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Приглашаем к сотрудничеству IT специалистов

    Есть идеи для нескольких совершенно разныз по содержанию и сложности интернет проектов. Приглашаем к сотрудничеству IT специалистов самых разных специальностей, а также сформированные команды таких специалистов. Варианты оплаты могут быть разными. Самым предпочтительным для нас ...

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    16 лет назад