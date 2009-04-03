Что то вроде http://drp.su/ или http://russianmarketing.ru/. Аудио имеется. Продолжительность каждого по одной минуте.
Видеомонтаж15 заявок
Закрыт
16 лет назад
Что то вроде http://drp.su/ или http://russianmarketing.ru/. Аудио имеется. Продолжительность каждого по одной минуте.
Есть идеи для нескольких совершенно разныз по содержанию и сложности интернет проектов. Приглашаем к сотрудничеству IT специалистов самых разных специальностей, а также сформированные команды таких специалистов. Варианты оплаты могут быть разными. Самым предпочтительным для нас ...