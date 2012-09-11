papillondesign

Папиллон Дизайн-бюро papillondesignpapillondesign
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Элитный, уникальный, авторский дизайн интерьера квартир, домов и офисов
Группа компаний «Papillon» была образована в 1998 году и включает в себя дизайн-бюро, строительную компанию и столярные мастерские. Компания «Papillon» - это команда высокопрофессиональных специалистов, объединённая с целью – разработать эксклюзивный, неповторимый образ Вашего интерьера и реализовать его в жизнь.
Услуги, предоставляемые компанией «Papillon»:
- разработка авторских дизайн-проектов квартир, домов, а также офисных и общественных помещений
- строительные и высококачественные отделочные работы
- полная комплектация помещений эксклюзивной европейской мебелью и аксессуарами
- изготовление столярных изделий из ценных пород дерева
Действие аккаунта приостановлено!