Ретушь и стилизация

Приветствую!

Раз вы находитесь здесь, значит вы ищите человека для выполнения вашего задания. Я - ретушер с более 5-ти годами опыта работы, в том числе 2 года с одним из лучших свадебных фотографов моего региона.

Чистка лица, перерисовка светотеневого рисунка, цветокоррекция - мой хлеб и соль. Также занимаюсь стилизацией фотографий, векторизацией,арт-колажами, обтравкой. Впринцыпе, способен сделать с фотографиями всё, что позволяет Photoshop.

Работу выполняю быстро и качественно, учитывая пожелания клиента, а также форс-мажорные обстоятельства. Комуникабельность - одна из моих позитивных черт.

Мое портфолио даст вам убедится, что мои слова - не пустой звук.

Выбрав меня на выполнение вашей задачи вы не только не пожалеете, но и захотите поработать со мной ещё раз. И ещё раз. И ещё.