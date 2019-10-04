Художник, фотограф, английский язык

Образование высшее

2015—2019.

Российский Университет Транспорта (МИИТ), Менеджмент, профиль транспортная логистика

Сентябрь 2018 – март 2019.

TU Dresden,Wirtschaftswissenschaften (Business and economics)

2017.

ОЧУ «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана, дополнительная образовательная программа «Основы дизайна»

2017.

ОЧУ «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана, дополнительная образовательная программа «Рисунок».

Владение иностранными языками

английский

Знания и опыт

Уверенный пользователь программ из пакета Adobe: Photoshop, Illustrator, Lightroom

Опыт работы с рисованием на ткани, холстах, дереве (акрил), производство типографической продукции (стикеры, постеры)

Опыт работы

Июнь 2015

Еврейский музей и центр толерантности, помощник организатора интерактивной инсталляции от МосИгры и MediaMead

Август 2015

Пикник «Афиши», помощник организатора интерактивной площадки от МосИгры и MediaMead

Сентябрь 2016 — сентябрь 2018

СТК «Звездная Лига», администратор

Февраль 2018

«Перезагрузка» на ТНТ, приглашенный художник

Июнь 2017 — май 2019

Iskuss_two (блог про искусство), автор статей, копирайтер

Январь 2015 — настоящее время

Papri_art, художник

Август 2018 — настоящее время

Papri_photo, фотограф

Дополнительно

В наличии фотоаппарат Canon 500D, объективEF 50mm f/1.8