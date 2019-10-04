Образование высшее
2015—2019.
Российский Университет Транспорта (МИИТ), Менеджмент, профиль транспортная логистика
Сентябрь 2018 – март 2019.
TU Dresden,Wirtschaftswissenschaften (Business and economics)
2017.
ОЧУ «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана, дополнительная образовательная программа «Основы дизайна»
2017.
ОЧУ «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана, дополнительная образовательная программа «Рисунок».
Владение иностранными языками
английский
Знания и опыт
Уверенный пользователь программ из пакета Adobe: Photoshop, Illustrator, Lightroom
Опыт работы с рисованием на ткани, холстах, дереве (акрил), производство типографической продукции (стикеры, постеры)
Опыт работы
Июнь 2015
Еврейский музей и центр толерантности, помощник организатора интерактивной инсталляции от МосИгры и MediaMead
Август 2015
Пикник «Афиши», помощник организатора интерактивной площадки от МосИгры и MediaMead
Сентябрь 2016 — сентябрь 2018
СТК «Звездная Лига», администратор
Февраль 2018
«Перезагрузка» на ТНТ, приглашенный художник
Июнь 2017 — май 2019
Iskuss_two (блог про искусство), автор статей, копирайтер
Январь 2015 — настоящее время
Papri_art, художник
Август 2018 — настоящее время
Papri_photo, фотограф
Дополнительно
В наличии фотоаппарат Canon 500D, объективEF 50mm f/1.8