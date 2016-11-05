web/mobile and graphic designer

Привет, меня зовут Илона, мне 25 лет, занимаюсь дизайном с 2014 года.

Профессию свою люблю, поэтому с радостью создам для Вас качественный дизайн - будь то веб-сайт или разработка визитки. Ваше и свое время ценю, поэтому сроки соблюдаю. Работаю согласно тз, все требования, пожелания, примеры того что нравится/не нравится, тексты и изображения, которые Вы хотите видеть в готовом макете присылайте в виде писем.

Основной профиль - веб-дизайн.

Что делаю:

Дизайн, прототипирование сайтов с нуля (landing page, сайт-визитка, интернет-магазин, сайт-каталог, корпоративный сайт, пр.)Разработка адаптивного дизайна под основные виды устройствРедизайн существующих сайтовСоздание баннеров для медийной рекламыСоздание инфографики

Также умею:Разрабатывать дизайн полиграфической продукции (визитки, листовки, каталоги, календари, и т.п.)Разрабатывать фирменный стиль, брендбук, гайдлайн (дизайн логотипа, корпоративной одежды, pos-материалов и т.п.)Обрабатывать фотографии (обтравка, цветокоррекция, ретушь, создание коллажа, устранение дефектов)

Помимо сайта и указанных социальных сетей, со мной можно связаться так:написав письмо на [email protected] (или написав в hangouts)позвонив по номеру +380954089316 (или написав в whatsapp)