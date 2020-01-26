paprikaparty33

Екатерина paprikaparty33paprikaparty33
23 годаРоссия/Краснодар
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Сделаю субтитры на Ваше видео
Работаю в программах Adobe Premiere Pro CC 2020 и Aegisub. Сделаю и вставлю субтитры на русском языке на слух. Так же выполню вставку субтитров на русском, украинском и английском языках с уже готового, набранного текста. Цвет, стиль, расположение текста и т.д. обговариваются. Имеющиеся в тексте орфографические и пунктуационные ошибки устраню бесплатно. Возможен заказ "вшитых" субтитров.
Действие аккаунта приостановлено!