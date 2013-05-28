Дизайн. Веб-верстка
1) Образование: Высшее (специалист)
Институт: Московский Энергетический Институт - Гуманитарно-прикладной институт
Специальность: Дизайнер (промышленный)
2) Курсы: Web - дизайн
УЦ Образование и карьера
3) Photoshop, Corel Draw, HTML
Работаю контент-менеджером - правка кода, наполнение сайта контентом (с помощью cms)
Администрирование сайта. Добавление контента (с помощью кода html)
Интересует удаленная работа
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Портфолио
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