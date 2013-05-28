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Екатерина par

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Дизайн. Веб-верстка

1) Образование: Высшее (специалист)

Институт: Московский Энергетический Институт - Гуманитарно-прикладной институт

Специальность: Дизайнер (промышленный)

2) Курсы: Web - дизайн

УЦ Образование и карьера

3) Photoshop, Corel Draw, HTML

Работаю контент-менеджером - правка кода, наполнение сайта контентом (с помощью cms)

Администрирование сайта. Добавление контента (с помощью кода html)

Интересует удаленная работа

HTMLPhotoshop
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