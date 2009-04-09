paradize

Владислав Сорокач paradize

 
40 летРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Качественная архитектурная визуализация

Опыт: 3 года

MAIL: [email protected]

ICQ: 163380736 в аське нахожусь постоянно но часто в инвизибле пишите в офлайн

SKYPE: paradizevlad

Пишите на http://www.free-lance.ru/users/paradize

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