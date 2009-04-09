Качественная архитектурная визуализация
Опыт: 3 года
MAIL: [email protected]
ICQ: 163380736 в аське нахожусь постоянно но часто в инвизибле пишите в офлайн
SKYPE: paradizevlad
Пишите на http://www.free-lance.ru/users/paradize
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Портфолио
- Красная кухня195 просмотров
- Утренняя спальня158 просмотров
- Спальня с шелковым одеялом220 просмотров
- Спальня для гостей (3)122 просмотра
- Спальня для гостей (2)155 просмотров
- Спальня для гостей (1)134 просмотра
- Спальня в японском стиле264 просмотра
- Спальня2 (2)144 просмотра
- Спальня2 (1)155 просмотров
- Спальня146 просмотров
- Световая реклама гостиницы197 просмотров
- Ресторан в ретро стиле206 просмотров