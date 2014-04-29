paradoxx1985

Игорь paradoxx1985

 
38 летУкраина/Ровно
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
WEB-дизайнер
Портфолио
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#385
Дизайн продукции
нет отзывов
от $150
от 10 дней
#1905
Наружная реклама
нет отзывов
от $100
от 10 дней
#1918
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $100
от 10 дней
#2078
Фирменный стиль
нет отзывов
от $250
от 5 дней
#2095
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 5 дней
#2297
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 5 дней
#3027
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 7 дней
#3427
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3815
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