parakhina_natali

Дизайн сайтов
Привет!
Меня зовут Наталья, я веб-дизайнер.
Создаю легкие и понятные сайты для развития Вашего бизнеса.
Дизайн создаю в Figma, верстка в Tilda.
Ориентировочные цены:
* Landing page от 10 000 рублей
* Многостраничный сайт от 15 000 рублей
* Интернет-магазин от 20 000 рублей
В стоимость создания сайта входит:
- Отрисовка макета в Figme
- Верстка сайта в Тильде
- Базовая SEO оптимизация
- Адаптация под все устройства
- Подключение CRM системы
- Запись видео-инструкции по пользованию сайтом
Более подробную информацию и полный список услуг можно уточнить по запросу.
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