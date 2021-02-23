parakhina_natali

Дизайн сайтов

Привет!

Меня зовут Наталья, я веб-дизайнер.

Создаю легкие и понятные сайты для развития Вашего бизнеса.

Дизайн создаю в Figma, верстка в Tilda.

Ориентировочные цены:

* Landing page от 10 000 рублей

* Многостраничный сайт от 15 000 рублей

* Интернет-магазин от 20 000 рублей

В стоимость создания сайта входит:

- Отрисовка макета в Figme

- Верстка сайта в Тильде

- Базовая SEO оптимизация

- Адаптация под все устройства

- Подключение CRM системы

- Запись видео-инструкции по пользованию сайтом

Более подробную информацию и полный список услуг можно уточнить по запросу.

Пишите!