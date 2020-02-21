paramonovaa_

Внимание, перед вами качественный исполнитель вашего проекта!

Здравствуй! Меня зовут Алина и мне уже почти 20, и я просто хороший человек. Всегда готова взяться за ваш проект, и сделать его качественно!

Копирайтер!

﻿Постинг, копирайтиг-то, что я люблю!

﻿﻿Монтаж видео!

Монтировала видео еще со школы, а это 2016 год, так что опыт и портфолио имею и с радостью смонтирую для вас, протому что это именно то, чем я люблю заниматься в свободное время

Маркетинг!

На данный момент работаю в маркетинговой компании, так что все тонкости маркетинга (B2B, B2C, F2F и т.д) знаю, переодически прохожу курсы повышения квалификации и хочу применять эти знания на деле!

С удовольствием пообщаюсь голосом!

Честно говоря, скайп не очень сильно люблю, так как думаю, что это уже не актуально, больше предпочитаю обсудить детали по телефону, или же в телеграмме