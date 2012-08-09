Контент менеджер/PR-менеджер/Фарси-персидский язык

Образование:

Российский государственный гуманитарный университет. Факультет истории, политологии и права.

Год окончания: 2012

1)

Сентябрь 2011 – настоящее время

Название компании: международная сеть тайных покупателей Bareinternational.com

Должность: контент менеджер

Должностные обязанности: написание статей о качестве сервиса для таких компаний, как: Apple, Nespresso, Pearson VUE, Microsoft, Estee louder.

2)

Июнь 2012 – настоящее время

Название компании: АЛЛТЕК Девелопмент

Деятельность компании: строительная компания (КП Графские пруды и Графский лес)

Должность: контент/PR-manager

Должностные обязанности: Мониторинг СМИ, контакты с журналистами области недвижимость, написание и рассылка пресс-релизов, брейн-сторминг, event managment, креативные функции (создание слогана, текста для баннера, подбор музыкального сопровождения и т.д.), маркетинговые и рекламные функции, размещение в рекламы в интернет-ресурсах, ведение страницы в социальных сетях.

Дополнительная информация:

Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь. Word, Exel, Internet, Power Point, Lotus Notes, Photoshop.

Уровень владения иностранными языками: английский (свободно владею), персидский (свободно владею).

Ключевые навыки:

Аналитический склад ума, умение нестандартно мыслить, коммуникабельность, харизма, креативность, высокая активность, внимательность, грамотная литературная речь

Увлечения:

Nворчество, психология, книги, восточная философия, спорт.

Рассказ о себе: Моя специальность - PR с ориентацией на восточный менталитет. Знаю персидский язык. Целеустремленный. Творческая натура, интуитивно-философский склад ума, креативное мышление. Мой выбор в литературе - экзистенциализм (А. Камю, Ж.П.Сартр, Ф. Кафка). В свободное время рисую углем на холсте, пишу стихи и тексты песен. Люблю фотографировать.