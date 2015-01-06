paranoia_anona

Ответственный работник для честных работодателей.

Харламова Нина Сергеевна

Личные данные:

Датарождения: 05.06.1994 г.

Возраст: 20 лет

Место рождения: г. Оренбург

Место проживания: г. Санкт-Петербург

Семейное положение: не замужем, детей нет.

E-mail: [email protected]

Образование:

2001-2010 г. – МОУ Лицей № 5;

2010-2014 - ГБОУ СПО «Оренбургский областной колледж культуры иискусств», Факультет: Постановка театрализованных представлений

Специальность:Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество

Квалификация: Руководитель творческого коллектива, преподаватель

(Окончила на красный диплом)

Опыт работы:

- Имеется опыт в написании статей и обзоров.

- В учебное время занималась составлением учебных планов и отчетов о работе.

- Опыт в написании стихов и прозы.

- Опыт в составлении сценариев и программ для мероприятий.

Профессиональные навыки:

Владею базовыми навыками работы с компьютером и

поддаюсь обучению, необходимому для специализированной работы с ним, быстро

осваиваю новые программы, запоминаю необходимую информацию.

Знание иностранных языков: английский: базовый