paranoia_anona

Харламова Нина Сергеевна
Личные данные:
Датарождения: 05.06.1994 г.
Возраст: 20 лет
Место рождения: г. Оренбург
Место проживания: г. Санкт-Петербург
Семейное положение: не замужем, детей нет.
E-mail: [email protected]
Образование:
2001-2010 г. – МОУ Лицей № 5;
2010-2014 - ГБОУ СПО «Оренбургский областной колледж культуры иискусств», Факультет: Постановка театрализованных представлений
Специальность:Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество
Квалификация: Руководитель творческого коллектива, преподаватель
(Окончила на красный диплом)
Опыт работы:
- Имеется опыт в написании статей и обзоров.
- В учебное время занималась составлением учебных планов и отчетов о работе.
- Опыт в написании стихов и прозы.
- Опыт в составлении сценариев и программ для мероприятий.
Профессиональные навыки:
Владею базовыми навыками работы с компьютером и
поддаюсь обучению, необходимому для специализированной работы с ним, быстро
осваиваю новые программы, запоминаю необходимую информацию.
Знание иностранных языков: английский: базовый
Навыки работы с компьютером и оргтехникой: уверенный пользователь, владею различными программами MicrosoftOffice, могу работать как в Windows,так и в Linux.