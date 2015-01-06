paranoia_anona

Нина paranoia_anona

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Ответственный работник для честных работодателей.

Харламова Нина Сергеевна

 

Личные данные:

Датарождения:  05.06.1994 г.

Возраст:  20 лет

Место рождения: г. Оренбург

Место проживания: г. Санкт-Петербург

Семейное положение: не замужем, детей нет.

E-mail:  [email protected]

 

Образование: 

 2001-2010 г. – МОУ Лицей № 5;

 2010-2014 - ГБОУ СПО  «Оренбургский областной колледж культуры иискусств», Факультет: Постановка театрализованных представлений

Специальность:Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество

Квалификация: Руководитель творческого коллектива, преподаватель

(Окончила на красный диплом)

Опыт работы: 

- Имеется опыт в написании статей и обзоров.

- В учебное время занималась составлением учебных планов и отчетов о работе.

- Опыт в написании стихов и прозы.

- Опыт в составлении сценариев и программ для мероприятий.

 

Профессиональные навыки: 

Владею базовыми навыками работы с компьютером и

поддаюсь обучению, необходимому для специализированной работы с ним, быстро

осваиваю новые программы, запоминаю необходимую информацию.

Знание иностранных языков:  английский: базовый

Навыки работы с компьютером и оргтехникой: уверенный пользователь, владею различными программами MicrosoftOffice, могу работать как в Windows,так и в Linux.