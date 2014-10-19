Developer
Опыт работы в WEB разработке 4 года (Компания PortaOne).
Языки, технологии и фреймворки с которыми имею реальный опыт работы:
Perl, Javascript, JQuery, EXTjs 4.2, HML, CSS, MySLQ, Oracle
Cистемы контроля версий: svn, cvs, git.
ОС: Linux
Английский intermidiate. Читаю пишу без проблем, с разговорным чуть сложнее ввиду недостатка разговорного опыта.
Тестирование сайтов
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#218
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#782
Веб-программирование
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
#1343
HTML-верстка
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#1857