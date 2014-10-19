parashutist84

Сергей parashutist84

 
39 летУкраина/Чернигов
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Developer

Опыт работы в WEB разработке 4 года (Компания PortaOne).

Языки, технологии и фреймворки с которыми имею реальный опыт работы:

Perl, Javascript, JQuery, EXTjs 4.2, HML, CSS, MySLQ, Oracle

Cистемы контроля версий: svn, cvs, git.

ОС: Linux

Английский intermidiate. Читаю пишу без проблем, с разговорным чуть сложнее ввиду недостатка разговорного опыта.

JavascriptOracleCSSjQueryLinuxPerl
Тестирование сайтов
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#218
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#782
Веб-программирование
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
#1343
HTML-верстка
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#1857