Developer

Опыт работы в WEB разработке 4 года (Компания PortaOne).

Языки, технологии и фреймворки с которыми имею реальный опыт работы:

Perl, Javascript, JQuery, EXTjs 4.2, HML, CSS, MySLQ, Oracle

Cистемы контроля версий: svn, cvs, git.

ОС: Linux

Английский intermidiate. Читаю пишу без проблем, с разговорным чуть сложнее ввиду недостатка разговорного опыта.