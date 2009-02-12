• Образование: Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия,

1996-2002г, высшее полное, факультет - дизайн, специальность - промышленный дизайн.

• Профессиональные навыки

- Проектирование

- 3D моделирование

- выполнение рабочих чертежей .

- работа с клиентами

- рисование

- работа в программах-

3-D: 3d max; Vray , Autocad; Archicad; Rhinoceros

2-D: Adobe: Photoshop, Illustrator; Freehand; Corel Draw

- изготовление макетов в различных материалах;

- знание эргономики;

• Дополнительно

- английский язык, опытный пользователь MAC, PC, права категории «В», загранпаспорт;

• Опыт работы:

006.2007 - …… Фирма «Transas», г.Cанкт Петербург, дизайнер интерьера игровых комплексов, мебели:

проектирование, визуализация интерьеров и мебели.

011.2006- 006.2007 Фирма «ИМАРХ», г.Москва, дизайнер интерьеров

проектирование, визуализация интерьеров и мебели.

02.2004- 011.2006 Фирма «Transas», г.Cанкт Петербург, дизайнер интерьера игровых комплексов, мебели:

проектирование, визуализация интерьеров и мебели.

01.2003-02.2004 Фирма «Suart», г.Санкт-Петербург, дизайнер.

дизайнер интерьера,

проектирование, визуализация интерьеров .

Сотрудничество с фирмой «Аквилея», г.Санкт-Петербург, дизайнер.

Проекты жилых интерьеров, создание 3-D моделей.

04.2003-09.2003 Частные заказы по промышленному дизайну (дизайн-проект шлема для пожарного, дизайн-проект судна на воздушной подушке); частные заказы по интерьерам квартир; разработка выставочных модулей для фирмы «Интерформ».

08.2000-12.2000 ООО "АТМ", г.Санкт-Петербург, дизайнер.

Разработка фирменного стиля, выставочных стендов, полиграфия, наружная реклама, веб-дизайн.