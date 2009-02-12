• Образование: Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия,
1996-2002г, высшее полное, факультет - дизайн, специальность - промышленный дизайн.
• Профессиональные навыки
- Проектирование
- 3D моделирование
- выполнение рабочих чертежей .
- работа с клиентами
- рисование
- работа в программах-
3-D: 3d max; Vray , Autocad; Archicad; Rhinoceros
2-D: Adobe: Photoshop, Illustrator; Freehand; Corel Draw
- изготовление макетов в различных материалах;
- знание эргономики;
• Дополнительно
- английский язык, опытный пользователь MAC, PC, права категории «В», загранпаспорт;
• Опыт работы:
006.2007 - …… Фирма «Transas», г.Cанкт Петербург, дизайнер интерьера игровых комплексов, мебели:
проектирование, визуализация интерьеров и мебели.
011.2006- 006.2007 Фирма «ИМАРХ», г.Москва, дизайнер интерьеров
проектирование, визуализация интерьеров и мебели.
02.2004- 011.2006 Фирма «Transas», г.Cанкт Петербург, дизайнер интерьера игровых комплексов, мебели:
проектирование, визуализация интерьеров и мебели.
01.2003-02.2004 Фирма «Suart», г.Санкт-Петербург, дизайнер.
дизайнер интерьера,
проектирование, визуализация интерьеров .
Сотрудничество с фирмой «Аквилея», г.Санкт-Петербург, дизайнер.
Проекты жилых интерьеров, создание 3-D моделей.
04.2003-09.2003 Частные заказы по промышленному дизайну (дизайн-проект шлема для пожарного, дизайн-проект судна на воздушной подушке); частные заказы по интерьерам квартир; разработка выставочных модулей для фирмы «Интерформ».
08.2000-12.2000 ООО "АТМ", г.Санкт-Петербург, дизайнер.
Разработка фирменного стиля, выставочных стендов, полиграфия, наружная реклама, веб-дизайн.