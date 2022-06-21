Алина Парчевская parchevskaya18parchevskaya18
21 годРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Обладаю креативным мышлением, создаю эстетические, стильные презентации на любой вкус! Есть навыки владения разными приложениями для редактирования, обработки, фотошопа разных фотографий, элементов и деталей, которые также можно использовать в вашей презентации!
Учусь на специальности "Реклама и связи с общественностью".
Пунктуальный, дисциплинированный, обязательный человек и работник!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Создание презентацийнет просмотров