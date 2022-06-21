parchevskaya18

Алина Парчевская parchevskaya18

 
21 годРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Обладаю креативным мышлением, создаю эстетические, стильные презентации на любой вкус! Есть навыки владения разными приложениями для редактирования, обработки, фотошопа разных фотографий, элементов и деталей, которые также можно использовать в вашей презентации! 

Учусь на специальности "Реклама и связи с общественностью". 

Пунктуальный, дисциплинированный, обязательный человек и работник!

Портфолио