Обладаю креативным мышлением, создаю эстетические, стильные презентации на любой вкус! Есть навыки владения разными приложениями для редактирования, обработки, фотошопа разных фотографий, элементов и деталей, которые также можно использовать в вашей презентации!

Учусь на специальности "Реклама и связи с общественностью".

Пунктуальный, дисциплинированный, обязательный человек и работник!