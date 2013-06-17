parfumerii

Здравствуйте. Ищу работу, желательно со свободным графиком или
удаленную. Меня зовут Артем. Мне 23 года, я вырос и родился в Минске.
Закончил 5 экономическую гимназию, колледж МГВРК по специальности
техник-програмист. Учусь на инженера програмиста экономиста в БГУИР.
Так же с отличием закончил 4-х годовые курсы по специальности
пользователя IBM совместимых технологий. Имею опыт работы
администратором ПК, и в сфере торговли.
Владею английским языком. Нет вредных привычек, целеустремлен,
ответственен, добиваюсь поставленных целей, ценю время и усилия.
Есть опыт в наполнении интернет магазина через 1С. Мои
кординаты: e-mail:[email protected]
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