parfumerii

Здравствуйте. Ищу работу, желательно со свободным графиком или

удаленную. Меня зовут Артем. Мне 23 года, я вырос и родился в Минске.

Закончил 5 экономическую гимназию, колледж МГВРК по специальности

техник-програмист. Учусь на инженера програмиста экономиста в БГУИР.

Так же с отличием закончил 4-х годовые курсы по специальности

пользователя IBM совместимых технологий. Имею опыт работы

администратором ПК, и в сфере торговли.

Владею английским языком. Нет вредных привычек, целеустремлен,

ответственен, добиваюсь поставленных целей, ценю время и усилия.

Есть опыт в наполнении интернет магазина через 1С. Мои

кординаты: e-mail:[email protected]