Мои услуги
Качественный дизайн с потенциально высокой конверсией.
Работаю вплотную с заказчиком, постоянно на связи.
Предлагаю дизайн:
— landing page
— Сайт визитка
— Визитки односторонние, двухсторонние
— Рекламные объявления, баннеры, аватарки и шапки в группы вк
Верстка:
HTML
Контактная информация:
Скайп: Lucifer_secure
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Портфолио
- Landing Page Ремонт квартир в Москве145 просмотров
- Объявление "Шиномонтаж"271 просмотр
- Объявление "Компьютерный сервис"165 просмотров
- Дизайн визитки "Компьютерного сервиса"580 просмотров
- Объявление а4 "Компьютерный сервис"226 просмотров
- Баннер, объявление Автосервис359 просмотров
- Аватарка группы вк "Компьютерный сервис"207 просмотров
- Аватарка ВК Рихтовка, покраска АВТО "ЦВЕТНОЙ ЛЕВ "324 просмотра
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$5/час
от $40от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $10от 5 часов
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $70от 2 дней
нет рейтинга