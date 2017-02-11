parker_spqr

Павел parker_spqr

 
33 годаРоссия/Самара
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Мои услуги

Качественный дизайн с потенциально высокой конверсией.

Работаю вплотную с заказчиком, постоянно на связи. 

Предлагаю дизайн:

— landing page

— Сайт визитка

— Визитки односторонние, двухсторонние

— Рекламные объявления, баннеры, аватарки и шапки в группы вк

Верстка:

HTML

Контактная информация:

Скайп: Lucifer_secure

Сообщение на сайте weblancer

Дизайн лендингаHTMLСайт-визитка
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$5/час
от $40от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $10от 5 часов
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $70от 2 дней
нет рейтинга
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