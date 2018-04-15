1) Во вложении скриншот. На сайте если делать акцию, то стоимость некорректно отображается. Необходимо подправить отображение цены. 2)На втором скриншоте пункты отображаются 3 в ряд. Необходимо переделать на отображение 4 в ряд. Просьба ...
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайты располагаются на сервере. Все на Opencart с одинаковой темой. Необходимо оптимизировать скорость открытия страниц. Укажите стоимость за 1 сайт.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
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Необходимо сделать аналогичное изображение, как во вложении, в хорошем качестве на бесцветном фоне.Иллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт7 лет назад
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Необходимо написать аналогичным шрифтом (во вложении) 2 текста: 1) wicanders пол 2) пробковый пол Стоимость 400 руб.Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо 1 небольшой сайт перенести с одного домена на другой. И этот же сайт скопировать на еще один домен с отдельной БД. Сайт находится на сервере, оба домена там же.Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Найден вирус (1 файл), необходимо вылечить. Какова будет стоимость защиты сервера? .php: Win.Trojan.Rst-2 FOUNDВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо выполнить следующие задачи: 1) Необходимо изменить в фильтре товаров и при поиске товаров название "Итого:", которое сейчас отображается. на "Цена" к примеру. (фото во вложении) 2) Установить на 2 сайта модуль живой ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад