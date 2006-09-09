parlament_999

Занимаюсь транскрибацией

Всем доброго времени суток!Я занимаюсь транскрибацией,в этой сфере относительно недавно,но уже есть кое-какие успехи.

Коротко расскажу о себе:

Молодой,перспективный парень,15 лет,амбициозный абитуриент,смогу работать с 8:30 МСК по 20:30 МСК.

Жду ваших заказов,в случае не удовлетворения заказчика работой, денежные средства не будут приниматься.

Обращать по номеру-8(928)698-51-17,есть также Ватсап-8(963)175-20-24,оба номера будут работать по указанному промежутку времени.

Всем всего доброго,буду ждать ваших заказов.