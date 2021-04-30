parliament_a

Видео монтаж любой сложности

Если Вам нужно снять или смонтировать (или же создать): имиджевый, рекламный, промо для YouTube канала, видеоролик?

Выполняю работу любой сложности оперативно и качественно по вашему специальному заказу. Опыт работы более 5 лет.

Есть опыт съемки и монтажа видео для YouTube каналов, новостных, рекламных, свадебных роликов, бэкстейджей, клипов и мастер

классов, детских утренников, выпускных вечеров, захват и склейка домашнего видео с видео-кассет (VHS, DV) и многих других мероприятий.

Добавлю в ваш ролик различные графические элементы: видеоэффекты, динамичные переходы, тематические заставки, плашки с текстом и прочие дополнения, которые сделают ваше видео запоминающимся.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Оплата в зависимости от сложности и сроков.

Портфолио имеется. Заказ выполняется быстро и качественно.

Оплата производится после учтенных пожеланий и рекомендаций клиента!

На все вопросы отвечу по телефону или в личные сообщения!