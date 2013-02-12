Разработка на Java, .NET, Android. Web-программирование.
Опыт программирования - 3 года, опыт коммерческой разработки - 2 года.
Специализация: Web-программирование, системное программирование.
Языки программирования, платформы: Java, .NET, С++, Android.
БД: MySql, MSSQL, Sqlite, Oracle.
Веб-сервера: Apache Web Server, IIS.
Клиентская часть: JavaScript, Jquery, Mootools, ExtJs.
Увлечения:
Распределенная обратотка данных, алгоритмы, работа с аудио и видео.
Немного о себе:
Студент четвертого курса БГУ.
Действие аккаунта приостановлено!
Прикладное ПО
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