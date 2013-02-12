Разработка на Java, .NET, Android. Web-программирование.

Опыт программирования - 3 года, опыт коммерческой разработки - 2 года.

Специализация: Web-программирование, системное программирование.

Языки программирования, платформы: Java, .NET, С++, Android.

БД: MySql, MSSQL, Sqlite, Oracle.

Веб-сервера: Apache Web Server, IIS.

Клиентская часть: JavaScript, Jquery, Mootools, ExtJs.

Увлечения:

Распределенная обратотка данных, алгоритмы, работа с аудио и видео.

Немного о себе:

Студент четвертого курса БГУ.