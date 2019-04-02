partizanka1

HTML-верстальщикИнформационные технологии, интернет, телеком

Российский Университет КооперацииМосква, www.ruc.suАвгуст 2015 — Июль 2017 2 годаРуководитель отдела продвижения образовательных услугРазработка и внедрение профориентационных проектов Участие в создании медиапланов для филиалов университета Согласование рекламных проектов Организация и своевременная закупка сувенирной продукции для региональных представителей Разработка общей концепции бренда Контролирование работы менеджеров региональной сети университета Организация мероприятий Достижения: организованы и реализованы проекты «Школа вкуса» (увеличение количества участников в 2 раза – более 4 тысяч человек, в 8 регионах РФ), «Олимпиада для школьников» (более 5 тысяч участников), «Студенческие пробы» (лояльность участников более 60%), POSM и сувенирная продукция приведены в единообразный стиль. Управление и организация работы по созданию лендингов для отдельных проектов

Центр профориентации ОРИЕНТИР (ЦДТ Алексеевский")МоскваОктябрь 2009 — Август 2015 5 лет 11 месяцевЗаведующий сектором патриотического воспитания детейСоздание и продвижение сайта организации в сети

Создание и ведение клиенткой базы данных

Обучение сотрудников работе на ПК

Проведение мастер-классов и обучение детей работе на ПК

Организация мероприятий профориентационного направления для детей и родителей (КВН, Ярмарки профессий, профигры и др.)

Достижения: создана уникальная база данных по ведению и сопровождению целевой аудитории, анализ данных позволил выработать рекомендации по удержанию клиентов( процент постоянных участников увеличился в 2 раза)

УСЗН СВАОМоскваОктябрь 2008 — Октябрь 2009 1 год 1 месяцглавный специалистОрганизация работы отдела

Выгрузки баз данных

Создание отчетов

Обучение сотрудников работе на ПК

Создание сайта организации

Достижения: внедрены коды выгрузок, которые позволили более оперативно осуществлять обмен информацией (в два раза), разработана отчетность по сегментации целевой аудитории, для оперативного и точного обслуживания и оказания услуг; разработан сайт организации.

специальное конструкторско- технологическое бюро по электрохимии с опытным заводомИюль 2006 — Октябрь 2008 2 года 4 месяцаИнженерТехническая поддержка пользователей

Обучение работе на ПК

Организация работы проходной системы

Обновление и наладка ПО

Создание отчетов и сводной информации по отделу

Достижения: богатая практика по техническому сопровождению пользователей, установка программного обеспечения (MS Windows, MS Office, Adobe ... etc), управление работой по создании и организации системы проходной системы, создание уникальной системы отчетности для расчета КПД по каждому сотруднику копировального отела.