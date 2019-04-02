partizanka1

HTML-верстальщикИнформационные технологии, интернет, телеком
- Программирование, Разработка
- Web инженер
- Web мастер
- Российский Университет КооперацииМосква, www.ruc.suАвгуст 2015 — Июль 2017 2 годаРуководитель отдела продвижения образовательных услугРазработка и внедрение профориентационных проектов
Участие в создании медиапланов для филиалов университета
Согласование рекламных проектов
Организация и своевременная закупка сувенирной продукции для региональных представителей
Разработка общей концепции бренда
Контролирование работы менеджеров региональной сети университета
Организация мероприятий
Достижения: организованы и реализованы проекты «Школа вкуса» (увеличение количества участников в 2 раза – более 4 тысяч человек, в 8 регионах РФ), «Олимпиада для школьников» (более 5 тысяч участников), «Студенческие пробы» (лояльность участников более 60%), POSM и сувенирная продукция приведены в единообразный стиль. Управление и организация работы по созданию лендингов для отдельных проектов
- Центр профориентации ОРИЕНТИР (ЦДТ Алексеевский")МоскваОктябрь 2009 — Август 2015 5 лет 11 месяцевЗаведующий сектором патриотического воспитания детейСоздание и продвижение сайта организации в сети
- УСЗН СВАОМоскваОктябрь 2008 — Октябрь 2009 1 год 1 месяцглавный специалистОрганизация работы отдела
- специальное конструкторско- технологическое бюро по электрохимии с опытным заводомИюль 2006 — Октябрь 2008 2 года 4 месяцаИнженерТехническая поддержка пользователей
Создание и ведение клиенткой базы данных
Обучение сотрудников работе на ПК
Проведение мастер-классов и обучение детей работе на ПК
Организация мероприятий профориентационного направления для детей и родителей (КВН, Ярмарки профессий, профигры и др.)
Достижения: создана уникальная база данных по ведению и сопровождению целевой аудитории, анализ данных позволил выработать рекомендации по удержанию клиентов( процент постоянных участников увеличился в 2 раза)
Выгрузки баз данных
Создание отчетов
Обучение сотрудников работе на ПК
Создание сайта организации
Достижения: внедрены коды выгрузок, которые позволили более оперативно осуществлять обмен информацией (в два раза), разработана отчетность по сегментации целевой аудитории, для оперативного и точного обслуживания и оказания услуг; разработан сайт организации.
Обучение работе на ПК
Организация работы проходной системы
Обновление и наладка ПО
Создание отчетов и сводной информации по отделу
Достижения: богатая практика по техническому сопровождению пользователей, установка программного обеспечения (MS Windows, MS Office, Adobe ... etc), управление работой по создании и организации системы проходной системы, создание уникальной системы отчетности для расчета КПД по каждому сотруднику копировального отела.
- Высшее
- Московский пограничный институт ФСБ РФ, Москва2010юридический, Юриспруденция
- Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина, Москва2008ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА, Прикладная математика и информатика
- Нетология2018Нетология, HTML-верстка: с нуля до первого макета
- Нетология2018Нетология, Адаптивная верстка
- Работа с большим объемом информации; HTML5; CSS3; Создание сайтов; CMS Wordpress; Креативность
- Обо мнеПримеры моих работ:
https://partizanka225.github.io/dp/
https://partizanka225.github.io/test_proba/
http://elegantacademy.ru - в работе, жду контент