partizanka1

Ирина partizanka1

 
37 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

HTML-верстальщикИнформационные технологии, интернет, телеком

  • Программирование, Разработка
  • Web инженер
  • Web мастер
Занятость: проектная работа, частичная занятостьГрафик работы: удаленная работа, гибкий графикЖелательное время в пути до работы: не имеет значенияОпыт работы — 11 лет 1 месяц
  • Российский Университет КооперацииМосква, www.ruc.suАвгуст 2015 — Июль 2017 2 годаРуководитель отдела продвижения образовательных услугРазработка и внедрение профориентационных проектов

    Участие в создании медиапланов для филиалов университета

    Согласование рекламных проектов

    Организация и своевременная закупка сувенирной продукции для региональных представителей

    Разработка общей концепции бренда

    Контролирование работы менеджеров региональной сети университета

    Организация мероприятий

    Достижения: организованы и реализованы проекты «Школа вкуса» (увеличение количества участников в 2 раза – более 4 тысяч человек, в 8 регионах РФ), «Олимпиада для школьников» (более 5 тысяч участников), «Студенческие пробы» (лояльность участников более 60%), POSM и сувенирная продукция приведены в единообразный стиль. Управление и организация работы по созданию лендингов для отдельных проектов

  • Центр профориентации ОРИЕНТИР (ЦДТ Алексеевский")МоскваОктябрь 2009 — Август 2015 5 лет 11 месяцевЗаведующий сектором патриотического воспитания детейСоздание и продвижение сайта организации в сети

    • Создание и ведение клиенткой базы данных

    Обучение сотрудников работе на ПК

    Проведение мастер-классов и обучение детей работе на ПК

    Организация мероприятий профориентационного направления для детей и родителей (КВН, Ярмарки профессий, профигры и др.)

    Достижения: создана уникальная база данных по ведению и сопровождению целевой аудитории, анализ данных позволил выработать рекомендации по удержанию клиентов( процент постоянных участников увеличился в 2 раза)

  • УСЗН СВАОМоскваОктябрь 2008 — Октябрь 2009 1 год 1 месяцглавный специалистОрганизация работы отдела

    • Выгрузки баз данных

    Создание отчетов

    Обучение сотрудников работе на ПК

    Создание сайта организации

    Достижения: внедрены коды выгрузок, которые позволили более оперативно осуществлять обмен информацией (в два раза), разработана отчетность по сегментации целевой аудитории, для оперативного и точного обслуживания и оказания услуг; разработан сайт организации.

  • специальное конструкторско- технологическое бюро по электрохимии с опытным заводомИюль 2006 — Октябрь 2008 2 года 4 месяцаИнженерТехническая поддержка пользователей

    • Обучение работе на ПК

    Организация работы проходной системы

    Обновление и наладка ПО

    Создание отчетов и сводной информации по отделу

    Достижения: богатая практика по техническому сопровождению пользователей, установка программного обеспечения (MS Windows, MS Office, Adobe ... etc), управление работой по создании и организации системы проходной системы, создание уникальной системы отчетности для расчета КПД по каждому сотруднику копировального отела.

Образование
  • Высшее
  • Московский пограничный институт ФСБ РФ, Москва2010юридический, Юриспруденция
  • Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина, Москва2008ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА, Прикладная математика и информатика
Повышение квалификации, курсы
  • Нетология2018Нетология, HTML-верстка: с нуля до первого макета
  • Нетология2018Нетология, Адаптивная верстка
Ключевые навыки
  • Работа с большим объемом информации; HTML5; CSS3; Создание сайтов; CMS Wordpress; Креативность
Дополнительная информация
WordPressСайт на WordPressHTML