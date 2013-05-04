partnershop

OpenCart Version 2.3.0.2 (rs.5) Несколько субдоменов-городов в регионе. Субдомены реализованы в панели ISP manager с указанием у всех одинаковой корневой директории. Никаких мультимагазинов нет. Основной домен = столица края, основной. Остальные ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Скопировать сайт, лендинг с калькулятором и мобильной версией.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужны готовые варианты более менее с последующей доработкой под наши нужды. Основное что нужно - движок разработанный под продвижение услуг по всем городам России. Примерно следующее нужно: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Дизайн и автоматический подсчёт суммы вводимых вручную данных + на выходе файл, который можно распечатать или отправить ссылку на это коммерческое предложение - например http://domen.com/кп-0002/ Примерно так нужно в ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доработать, поправить лендинг. В общем довести до ума, чтобы всё ровно отображалось Самое сложное думаю это - алтай-монтаж.рф/index.html#four Скролинг чтобы работал нормально. (стрелки вправо-влево). Хорошо если можно чтобы автоматом ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Необходим копирайт + рерайт для - http://altaysvet.ru/ Электромонтажные работы. Необходима уникальность и продаваемость услуг. Пишите цену за 1000зн и желательно примеры. Компании и посредники - просьба заявки не оставлять. ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад
По psd макету. Требуется: 1. цена с адаптивностью и без. 2. анимированное появление блоков, контента. Пример - moy-marshrut.ru 3. лендинг длинный на 5-6 страниц (экранов). 4. внедрение яндекс метрики, яндекс карты. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Лендинг для агенства недвижимости. Будет чёткое ТЗ. Где что нужно расположить и как. Будет макет - структура. С примерами, скриншотами и ссылками на другие сайты. Нужно будет всё это красиво оформить. ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. CMS джумла 2.5 Нужно настроить на сайте http://api.yandex.ru/uslugi/doc/banks-dg/concepts/about.xml Будет три раздела: Подбор автоккредита. Подбор ипотеки. Подбор потребительского кредита. Только Россия. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Нужен простой или глубокий рерайт новостей Обзоров новых кредитных предложений от различных любых банков и организаций России. Предоставляются темы, категории для текстов. Слова по которым можно искать новости, обзоры. С Вас поиск ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
1. Установлен компомент RSForm - нужно сделать автоматическое заполнение полей - Ваш регион / Ваш город на основе IP посетителя. 2. Переход по рекламным ссылкам, баннерам через систему/страницу перенаправления Пользователь ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Для долгосрочного сотрудничества ищуются писатели. Скорей всего всем будет дано тестовое оплачиваемое задание. Тематика: Кредиты Цена рассматривается до 2$ за 1000символов. Объём около 50тыс ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте. ТЗ во вложении. Требуется только установка, настройка/доработка Без дизайна, вёрстки, наполнения, размещения. Разместить модули в нужных местах, настроить их, разобраться в их работе смогу. Возможно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
CMS - Joomla 2.5 Нужен человек хорошо знающий html , css и Joomla 2.5 На данный момент нужно. 1. подправить шаблон, не выводится alt картинок и ещё кое-какие ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Битрикс 12.0.3. Интернет-магазин - на стандартном шаблоне. Подправить шаблон, кое-что убрать, добавить, перенести. Уникализировать этот шаблон немного. Настоить полноценный каталог статей в отдельном разделе, где для каждой статьи будут все мета-данные, ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать партнёрский магазин на любой CMS удобный и гибкий под SEO продвижение, желательно джумла и VM, натянуть отредактировать шаблон. Готовые партнёрские скрипты не подходят по ряду причин. Партнёры отдают каталоги товаров на xml ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт12 лет назад