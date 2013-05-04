partnershop

Андрей partnershop

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Opencart + geoIP + поддомены + поисковики

    OpenCart Version 2.3.0.2 (rs.5)  Несколько субдоменов-городов в регионе.   Субдомены реализованы в панели ISP manager с указанием у всех одинаковой корневой директории.   Никаких мультимагазинов нет.   Основной домен = столица края, основной. Остальные ...

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • CMS под продвижение по всем городам России

    Нужны готовые варианты более менее с последующей доработкой под наши нужды. Основное что нужно - движок разработанный под продвижение услуг по всем городам России. Примерно следующее нужно: ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Смета - дизайн + разработка ПО.

    Дизайн и автоматический подсчёт суммы вводимых вручную данных + на выходе файл, который можно распечатать или отправить ссылку на это коммерческое предложение - например http://domen.com/кп-0002/ Примерно так нужно в ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подправить лендинг

    Доработать, поправить лендинг. В общем довести до ума, чтобы всё ровно отображалось Самое сложное думаю это - алтай-монтаж.рф/index.html#four Скролинг чтобы работал нормально. (стрелки вправо-влево). Хорошо если можно чтобы автоматом ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнить сайт по электрике

    $1000

    Необходим копирайт + рерайт для - http://altaysvet.ru/ Электромонтажные работы. Необходима уникальность и продаваемость услуг. Пишите цену за 1000зн и желательно примеры. Компании и посредники - просьба заявки не оставлять. ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вёрстка лендинга

    По psd макету. Требуется: 1. цена с адаптивностью и без. 2. анимированное появление блоков, контента. Пример - moy-marshrut.ru 3. лендинг длинный на 5-6 страниц (экранов). 4. внедрение яндекс метрики, яндекс карты. ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн лендинга по ТЗ + вёрстка

    $250

    Лендинг для агенства недвижимости. Будет чёткое ТЗ. Где что нужно расположить и как. Будет макет - структура. С примерами, скриншотами и ссылками на другие сайты. Нужно будет всё это красиво оформить. ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • API - яндекс.услуги на джумле 2.5

    Здравствуйте. CMS джумла 2.5 Нужно настроить на сайте http://api.yandex.ru/uslugi/doc/banks-dg/concepts/about.xml Будет три раздела: Подбор автоккредита. Подбор ипотеки. Подбор потребительского кредита. Только Россия. ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт новостей, обзоров - банки/кредиты

    $1000

    Нужен простой или глубокий рерайт новостей Обзоров новых кредитных предложений от различных любых банков и организаций России. Предоставляются темы, категории для текстов. Слова по которым можно искать новости, обзоры. С Вас поиск ...

    Joomla
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Программирование для сайта на джумла

    1. Установлен компомент RSForm - нужно сделать автоматическое заполнение полей - Ваш регион / Ваш город на основе IP посетителя. 2. Переход по рекламным ссылкам, баннерам через систему/страницу перенаправления Пользователь ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Писатели для долгосрочного сотрудничества

    Для долгосрочного сотрудничества ищуются писатели. Скорей всего всем будет дано тестовое оплачиваемое задание. Тематика: Кредиты Цена рассматривается до 2$ за 1000символов. Объём около 50тыс ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Джумла 2.5 по ТЗ - установка, доработка расширений

    Здравствуйте. ТЗ во вложении. Требуется только установка, настройка/доработка Без дизайна, вёрстки, наполнения, размещения. Разместить модули в нужных местах, настроить их, разобраться в их работе смогу. Возможно ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработки сайта на Joomla

    CMS - Joomla 2.5 Нужен человек хорошо знающий html , css и Joomla 2.5 На данный момент нужно. 1. подправить шаблон, не выводится alt картинок и ещё кое-какие ...

    CSSHTMLJoomla
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработки сайта на битрикс

    Битрикс 12.0.3. Интернет-магазин - на стандартном шаблоне. Подправить шаблон, кое-что убрать, добавить, перенести. Уникализировать этот шаблон немного. Настоить полноценный каталог статей в отдельном разделе, где для каждой статьи будут все мета-данные, ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Партнёрский интернет-магазин

    Нужно сделать партнёрский магазин на любой CMS удобный и гибкий под SEO продвижение, желательно джумла и VM, натянуть отредактировать шаблон. Готовые партнёрские скрипты не подходят по ряду причин. Партнёры отдают каталоги товаров на xml ...

    Joomla
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Opencart + geoIP + поддомены + поисковики
Opencart
Отличный заказчик, постоянно онлайн, оплата моментальная. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Всё отлично, только положительные эмоции. Рекомендую Дениса как ответственного и опытного профессионала своего дела.
Ответный отзыв
uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$130
10 баллов
11 лет назад
Вёрстка лендинга
Joomla
Только положительные впечатления от сотрудничества.
Всё отлично!. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
k0rya
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Писатели для долгосрочного сотрудничества
Закрыли с Андреем большой проект. От сотрудничества остались только положительные эмоции. Всегда на связи, всегда умеет объяснить задачу и никогда не было проблем с оплатой.
Всё на высшем уровне!. Ответственность, грамотность, скорость выполнения заданий, отличное понимание ТЗ. Спасибо Татьяне за контент.
Ответный отзыв
metalolom
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Рерайт новостей, обзоров - банки/кредиты
Joomla
Отличный заказчик. Пунктуален в заданиях. С оплатой нет никаких проблем. Рекомендую!
Тексты на высшем уровне. Отличное качество и сроки выполнения. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв