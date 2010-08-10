partyzan4er

ОБРАЗОВАНИЕ
2006г.-2010г.
Институт Информационных Технологий Механики и Оптики
Факультет Среднего-Профессионального Обучения
Специальность: программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
квалификация: техник
2010г.-2014г.
Инженерно-Экономический университет
Факультет информационных-систем в экономике
Специальность: прикладная информатика в экономике
Квалификация: информатик-экономист
КВАЛИФИКАЦИЯ
• Языки и среды программирования: PHP, HTML,CSS.
• ОС: Windows 9x/2000/ХР/Vista/7
• Знание ПO: MS Office, архиваторы, файловые менеджеры, утилиты, антивирусы и т.п.
• Работа с "железом": Сборка, наладка, ремонт, подборка комплектующих
• .Установка и настройка системного и пользовательского ПО, работы с «железом» и мелкий ремонт.
ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ
• 2008г. присвоена квалификация оператора ЭВМ
2009г. прохождение курсов РФК:по специальности трейдер
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Знание английского языка на уровне выше среднего