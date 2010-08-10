partyzan4er

ОБРАЗОВАНИЕ

2006г.-2010г.

Институт Информационных Технологий Механики и Оптики

Факультет Среднего-Профессионального Обучения

Специальность: программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

квалификация: техник

2010г.-2014г.

Инженерно-Экономический университет

Факультет информационных-систем в экономике

Специальность: прикладная информатика в экономике

Квалификация: информатик-экономист

КВАЛИФИКАЦИЯ

• Языки и среды программирования: PHP, HTML,CSS.

• ОС: Windows 9x/2000/ХР/Vista/7

• Знание ПO: MS Office, архиваторы, файловые менеджеры, утилиты, антивирусы и т.п.

• Работа с "железом": Сборка, наладка, ремонт, подборка комплектующих

• .Установка и настройка системного и пользовательского ПО, работы с «железом» и мелкий ремонт.

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

• 2008г. присвоена квалификация оператора ЭВМ

2009г. прохождение курсов РФК:по специальности трейдер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Знание английского языка на уровне выше среднего