parveiua

Юля Сітарчук parveiua

 
36 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Якісно виконаю будь-яку роботу у різних сферах.

Маю повну загальну середню освіту і незакінчену педгогічну освіту.

Володію комп’ютером.

Уміння працювати з базовими програмами MS Office (Access, Excel, Power Point, Word, WordPad)

Хороші навички роботи в Інтернеті; знайома з Adobe Acrobat.

Відмінні організаційні та комунікативні навички.

Надійний командний гравець та відповідальна в індивідуальній роботі..

Висока увага до деталей і точність.

Здатність швидко навчатися.

Знання мов: українська - рідна; російська - вільно володію; англійська - середній рівень.

Чесна, відповідальна, уважна до деталей. Дисциплінована, працьовита, комунікабельна, доброзичлива.