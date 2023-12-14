Якісно виконаю будь-яку роботу у різних сферах.
Маю повну загальну середню освіту і незакінчену педгогічну освіту.
Володію комп’ютером.
Уміння працювати з базовими програмами MS Office (Access, Excel, Power Point, Word, WordPad)
Хороші навички роботи в Інтернеті; знайома з Adobe Acrobat.
Відмінні організаційні та комунікативні навички.
Надійний командний гравець та відповідальна в індивідуальній роботі..
Висока увага до деталей і точність.
Здатність швидко навчатися.
Знання мов: українська - рідна; російська - вільно володію; англійська - середній рівень.
Чесна, відповідальна, уважна до деталей. Дисциплінована, працьовита, комунікабельна, доброзичлива.