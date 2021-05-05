Красивый дизайн - Максимальный результат

Привет! Я графический и веб-дизайнер.

Я делаю уникальный и интересный дизайн, соблюдаю сроки и все требования к проекту, не пропадаю со связи.

Работаю по следующим направлениям:

дизайн сайтов, баннеров, визиток, листовок, упаковки и разного рода полиграфической продукции

Использую такие программы в зависимости от задачи: