Красивый дизайн - Максимальный результат
Привет! Я графический и веб-дизайнер.
Я делаю уникальный и интересный дизайн, соблюдаю сроки и все требования к проекту, не пропадаю со связи.
Работаю по следующим направлениям:
- дизайн сайтов, баннеров, визиток, листовок, упаковки и разного рода полиграфической продукции
Использую такие программы в зависимости от задачи:
- Figma, Adobe XD, Invision Studio, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Corel Draw
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Портфолио
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- Баннеры для сайта21 просмотр