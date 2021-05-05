pascal-8

Валерий pascal-8

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Красивый дизайн - Максимальный результат

Привет! Я графический и веб-дизайнер.

Я делаю уникальный и интересный дизайн, соблюдаю сроки и все требования к проекту, не пропадаю со связи.

Работаю по следующим направлениям:

  • дизайн сайтов, баннеров, визиток, листовок, упаковки и разного рода полиграфической продукции

Использую такие программы в зависимости от задачи:

  • Figma, Adobe XD, Invision Studio, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Corel Draw

Портфолио