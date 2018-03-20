pasdepanic

Алена pasdepanic

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Перевод (французский, русский). Набор текстов. Проверка текстов. Помощь.

28 лет.

Замужем.

Есть дети.

Образование: 

1. высшее, мировая экономика, РГТЭУ

2. дополнительное высшее, переводчик экономических текстов, РГТЭУ

3. второе высшее, юрист, РЭУ им. Плеханова

4. стажировка 4 месяца, экономика, Франция, Лион

Опыт работы:

1. преподавание французского языка

2. отдел кадров, ООО Ашан

3. отдел закупок, ООО Легран

Интересы:

книги, спорт, кухня, французский язык, путешествия, мир.

Готова работать:

1. перевод текстов

2. набор текстов

3. удаленная помощь руководителям (поиск, смета по рынку, организация мероприятий)

4. проверка текстов на грамотность