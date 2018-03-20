pasdepanic

Перевод (французский, русский). Набор текстов. Проверка текстов. Помощь.
28 лет.
Замужем.
Есть дети.
Образование:
1. высшее, мировая экономика, РГТЭУ
2. дополнительное высшее, переводчик экономических текстов, РГТЭУ
3. второе высшее, юрист, РЭУ им. Плеханова
4. стажировка 4 месяца, экономика, Франция, Лион
Опыт работы:
1. преподавание французского языка
2. отдел кадров, ООО Ашан
3. отдел закупок, ООО Легран
Интересы:
книги, спорт, кухня, французский язык, путешествия, мир.
Готова работать:
1. перевод текстов
2. набор текстов
3. удаленная помощь руководителям (поиск, смета по рынку, организация мероприятий)
4. проверка текстов на грамотность
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