pasechnikova

Веб-Разработчик

Я занимаюсь созданием сайтов «под ключ» и заинтересован в выполнении Вашего заказа.

Опыт работы 2,5 года

Этапы работы:

1. Получение ТЗ

2.Прототип сайта

3.Дизайн сайта

4.Адаптация сайта под мобильную версию

5. Верстка

6. Программирование

+Бесплатно сделаю первый блок сайта , чтобы вы убедились в моем профессионализме. Если понравится -продолжим совместную работу.

Почему вам нужно работать именно со мной:

- Я ответственный, пунктуальный

-Всегда на телефоне

-Имею большой опыт работы и большую клиентскую базу

-Доведу вас до крутого результата

Примеры работ

https://vk.com/album-171743285_256695533

У вас уже есть подробное ТЗ?

Жду обратной связи !