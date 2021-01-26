pasechnikova

Артур Фернандес pasechnikovapasechnikova
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-Разработчик
Я занимаюсь созданием сайтов «под ключ» и заинтересован в выполнении Вашего заказа.
Опыт работы 2,5 года
Этапы работы:
1. Получение ТЗ
2.Прототип сайта
3.Дизайн сайта
4.Адаптация сайта под мобильную версию
5. Верстка
6. Программирование
+Бесплатно сделаю первый блок сайта , чтобы вы убедились в моем профессионализме. Если понравится -продолжим совместную работу.
Почему вам нужно работать именно со мной:
- Я ответственный, пунктуальный
-Всегда на телефоне
-Имею большой опыт работы и большую клиентскую базу
-Доведу вас до крутого результата
Примеры работ
https://vk.com/album-171743285_256695533
У вас уже есть подробное ТЗ?
Жду обратной связи !
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