pasenkoo483

Тексты недорого и качественно! Услуги редактора и контент-менеджера!
Навыки работы с компьютером:
Уверенный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook), навыки работы с Интернет и электронной почтой (Outlook Express).
Есть умение работы с сайтами на платформе OpenCart;
Техническое поддерживание сайта компании, обновление его и редактирование;
осуществление замены текстового и визуального наполнения сайта.
Владение программами Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat Reader.
Хороший опыт наполнения сайтов товарами на Prom и Rozetka.