pasenkoo483

Тексты недорого и качественно! Услуги редактора и контент-менеджера!

Навыки работы с компьютером:

Уверенный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook), навыки работы с Интернет и электронной почтой (Outlook Express).

Есть умение работы с сайтами на платформе OpenCart;

Техническое поддерживание сайта компании, обновление его и редактирование;

осуществление замены текстового и визуального наполнения сайта.

Владение программами Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat Reader.

Хороший опыт наполнения сайтов товарами на Prom и Rozetka.