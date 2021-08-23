pash__anna

SMM менеджер, куратор

Здравствуй!

Меня зовут Аня, мне 27 лет.

Являюсь сертифицированным SMM менеджером и куратором в онлайн-школе "Профессия СММ-менеджер 2.0" Анастасии Шолоновой.

Что могу для тебя сделать:

Консультация по ведению и 2-3 рекомендации

Ведение страницы месяц:

▪Составление стратегии: визуальное позиционирование, контент-план

▪Анализы конкурентов и целевой аудитории

▪Подбор хештегов

▪Ручной массфол и масслайк

▪Разработка чек-листов и гайдов по профилю

▪Подбор блогеров

▪Таргетированная реклама

Заинтересовало предложение? Скорее пиши и мы договоримся с тобой о сотрудничестве!