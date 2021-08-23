pash__anna

SMM менеджер, куратор
Здравствуй!
Меня зовут Аня, мне 27 лет.
Являюсь сертифицированным SMM менеджером и куратором в онлайн-школе "Профессия СММ-менеджер 2.0" Анастасии Шолоновой.
Что могу для тебя сделать:
Консультация по ведению и 2-3 рекомендации
Ведение страницы месяц:
▪Составление стратегии: визуальное позиционирование, контент-план
▪Анализы конкурентов и целевой аудитории
▪Подбор хештегов
▪Ручной массфол и масслайк
▪Разработка чек-листов и гайдов по профилю
▪Подбор блогеров
▪Таргетированная реклама
Заинтересовало предложение? Скорее пиши и мы договоримся с тобой о сотрудничестве!
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