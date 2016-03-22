Занимась интернет маркетингом "под ключь".
ВНИМАНИЕ, АКЦИИ!!!
Закажите создание веб-ресурса "под ключ" и получите абсолютно БЕСПЛАТНО одну из следующих услуг:
- Внутреннее SEO-продвижение;
- 10.000 символов продающего текста;
- Создание красивого логотипа.
Неизменно заботясь о репутации, мы работаем на безупречный
результат! Убедитесь в этом сами!
Портфолио: https://www.behance.net/uexlink
К Вашим услугам:
- создание сайтов, интернет – магазинов, визиток, сайтов -портфолио под ключ;
- разработка мобильных приложений, адаптированных для IOS и Android;
- создание лендингов;
- разработка уникального дизайна, в полной мере отражающего индивидуальность Вашего бизнеса;
- вёрстка сайтов;
- программирование и связка с CMS;
- SEO- продвижение.
Над Вашим проектом работают:
- 1. Интернет-маркетолог
- 2. "Сеошник" - специалист по продвижению.
- 3. Менеджер интернет рекламе
- 4. Копирайтер
- 5. Дизайнер.
- 6. Программист.
- 7. Проект-менеджер.
- почта: [email protected]
Портфолио
- Сайт Такси226 просмотров
- Автовыкуп Киев сайт "под ключь".218 просмотров
- Landing Page Окна184 просмотра
- Сайт-визитка175 просмотров
- Сайт "под ключь"173 просмотра
- Портал UEX.LINK168 просмотров
- Институт развития нейротехнологий145 просмотров
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#4368