pasha17

Павел pasha17

 
30 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Занимась интернет маркетингом "под ключь".

    

                                           ВНИМАНИЕ, АКЦИИ!!! 

Закажите создание веб-ресурса "под ключ" и получите абсолютно БЕСПЛАТНО одну из следующих услуг: 

  • Внутреннее SEO-продвижение;
  • 10.000 символов продающего текста;
  • Создание красивого логотипа.

Неизменно заботясь о репутации, мы работаем на безупречный

результат! Убедитесь в этом сами! 

Портфолио:  h﻿ttps://www.behance.net/uexlink

К Вашим услугам:

  • создание сайтов, интернет – магазинов, визиток, сайтов -портфолио под ключ;
  • разработка мобильных приложений, адаптированных для IOS и Android;
  • создание лендингов;
  • разработка уникального дизайна, в полной мере отражающего индивидуальность Вашего бизнеса;
  • вёрстка сайтов;
  • программирование и связка с CMS;
  • SEO- продвижение.
Доверьтесь профессионалам, и мы выведем Ваш бизнес на качественно новый уровень!Довольный клиент – наш клиент!

Над Вашим проектом работают:

  • 1. Интернет-маркетолог
  • 2. "Сеошник" - специалист по продвижению.
  • 3. Менеджер интернет рекламе
  • 4. Копирайтер
  • 5. Дизайнер.
  • 6. Программист.
  • 7.      Проект-менеджер.
В любое удобное для Вас время мы ответим на вопросы:

AndroidiOS
Портфолио
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#4368