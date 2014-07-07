Профессиональный дизайн лого ,баннеров, визиток

Здравствуйте. Меня зовут Павел. Только начинаю свою деятельность на этом сайте. Основная работа проходит в англоязычном интернете.

Несколько лет занимаюсь разработкой лого.

Примеры некоторых работ:

http://savepic.ru/5270784.png

http://savepic.ru/5262592.jpg

http://savepic.ru/5263616.jpg

http://savepic.ru/5304600.jpg

http://savepic.ru/5244184.png

В итоге вы получаете профессиональный дизайн, который отличается от того что предлагается в рунете. Да и уровень на порядок выше. Работа будет сделана качественно, быстро и дешевле.

Также возможно изготовление баннеров, визиток, эксклюзивных обложек и шапок под сайт.

Пишите, если возникнут вопросы.