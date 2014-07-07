Профессиональный дизайн лого ,баннеров, визиток
Здравствуйте. Меня зовут Павел. Только начинаю свою деятельность на этом сайте. Основная работа проходит в англоязычном интернете.
Несколько лет занимаюсь разработкой лого.
Примеры некоторых работ:
В итоге вы получаете профессиональный дизайн, который отличается от того что предлагается в рунете. Да и уровень на порядок выше. Работа будет сделана качественно, быстро и дешевле.
Также возможно изготовление баннеров, визиток, эксклюзивных обложек и шапок под сайт.
Пишите, если возникнут вопросы.
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