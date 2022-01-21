WEB разработка, Delphi, Базы данных

Инженер-программист с большим опытом работы. Разработаю программу для оптимизации работы Вашего предприятия, офиса и т.д.

HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, Ajax, MS SQL, Firebird, Delphi7, Delphi XE

WEB портфолио:

Игра на JavaScript: https://pvmprog.com/igra/

Сайт по изготовлению украшений: https://morpho.kiev.ua

Собственный сайт: https://pvmprog.com

Программное обеспечение для ПК