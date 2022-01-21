WEB разработка, Delphi, Базы данных
Инженер-программист с большим опытом работы. Разработаю программу для оптимизации работы Вашего предприятия, офиса и т.д.
HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, Ajax, MS SQL, Firebird, Delphi7, Delphi XE
WEB портфолио:
- Игра на JavaScript: https://pvmprog.com/igra/
- Сайт по изготовлению украшений: https://morpho.kiev.ua
- Собственный сайт: https://pvmprog.com
- АРМ стекловара;
- АРМ обжига кирпича;
- АРМ обжига каолина;
- АРМ стекловолокна для 16-ти печей;
- АРМ по обслуживанию электрофильтров;
- АРМ диспетчеризации котельных (GSM-модем, GPRS);
- АРМ систем утилизации тепловой энергии для 4-х печей;
- Термометрия элеваторов;
- Отображение регистрируемых параметров с регистраторов для ТЭЦ, автоклавов и др.объектов;
- Программы для наладки,калибровки микроконтроллеров...;
- СРЕДА РАЗРАБОТКИ для программирования УНИВЕРСАЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА (96 входов и
96 выходов) при помощи которой, без знания языков программирования,
можно запрограммировать контроллер для решения любой сложности задач.