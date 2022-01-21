pasha_ml

Павел Митрус pasha_ml

 
55 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
WEB разработка, Delphi, Базы данных

Инженер-программист с большим опытом работы. Разработаю программу для оптимизации работы Вашего предприятия, офиса и т.д. 

HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, Ajax, MS SQL, Firebird,  Delphi7, Delphi XE

WEB портфолио:

Программное обеспечение для ПК

  • АРМ стекловара;
  • АРМ обжига кирпича;
  • АРМ обжига каолина;
  • АРМ стекловолокна для 16-ти печей;
  • АРМ по обслуживанию электрофильтров;
  • АРМ диспетчеризации котельных (GSM-модем, GPRS);
  • АРМ систем утилизации тепловой энергии для 4-х печей;
  • Термометрия элеваторов;
  • Отображение регистрируемых параметров с регистраторов для ТЭЦ, автоклавов и др.объектов;
  • Программы для наладки,калибровки микроконтроллеров...;
  • СРЕДА РАЗРАБОТКИ для программирования УНИВЕРСАЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА (96 входов и

    96 выходов) при помощи которой, без знания языков программирования,

    можно запрограммировать контроллер для решения любой сложности задач.