Привет, меня зовут Павел, мой творческий псевдоним "Pasha Cosmuz".
С детства увлекаюсь музыкой. Сам по себе я меломан и на данный момент ищу свое уникальное звучание в своих музыкальных работах.
Профессионально начал заниматься работой со звуком с 2012 года.
Каждый день я развиваюсь в этом направлении, узнаю что-то новое и полезное.
Готов сотрудничать с новыми интересными людьми.
Я не берусь за работу, которая мне не по душе.
А если взялся за работу, то выкладываюсь максимально.
Виды услуг которые я могу вам предложить:
1. Музыкальное оформление вашего видео.
2. Написание музыки (биты, мелодии, аранжировка и т.д.).
3. Сведение музыки (доработка вашей композиции).
4. Обработка звука.
5. Поиск музыки по тематике (создание плей-листов).
6. Музыкальное оформление (для кафе, ресторанов, магазинов и т.д.).
Свяжитесь со мной любым доступным способом. Прямо сейчас!