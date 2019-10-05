pashacosmuz

Качанов pashacosmuz

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Работа со звуком | Написание и сведение музыки

Привет, меня зовут Павел, мой творческий псевдоним "Pasha Cosmuz".

С детства увлекаюсь музыкой. Сам по себе я меломан и на данный момент ищу свое уникальное звучание в своих музыкальных работах.

Профессионально начал заниматься работой со звуком с 2012 года. 

Каждый день я развиваюсь в этом направлении, узнаю что-то новое и полезное. 

Готов сотрудничать с новыми интересными людьми. 

Я не берусь за работу, которая мне не по душе. 

А если взялся за работу, то выкладываюсь максимально. 

Виды услуг которые я могу вам предложить: 

1. Музыкальное оформление вашего видео. 

2. Написание музыки (биты, мелодии, аранжировка и т.д.).

3. Сведение музыки (доработка вашей композиции).

4. Обработка звука.

5. Поиск музыки по тематике (создание плей-листов).

6. Музыкальное оформление (для кафе, ресторанов, магазинов и т.д.).

Свяжитесь со мной любым доступным способом. Прямо сейчас! 

Аудиомонтаж
нет отзывов
$4/час
от $8от 2 дней
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Музыка и Звуки
нет отзывов
$4/час
от $8от 2 дней
нет рейтинга