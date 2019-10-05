Работа со звуком | Написание и сведение музыки

Привет, меня зовут Павел, мой творческий псевдоним "Pasha Cosmuz".

С детства увлекаюсь музыкой. Сам по себе я меломан и на данный момент ищу свое уникальное звучание в своих музыкальных работах.

Профессионально начал заниматься работой со звуком с 2012 года.

Каждый день я развиваюсь в этом направлении, узнаю что-то новое и полезное.

Готов сотрудничать с новыми интересными людьми.

Я не берусь за работу, которая мне не по душе.

А если взялся за работу, то выкладываюсь максимально.

Виды услуг которые я могу вам предложить:

1. Музыкальное оформление вашего видео.

2. Написание музыки (биты, мелодии, аранжировка и т.д.).

3. Сведение музыки (доработка вашей композиции).

4. Обработка звука.

5. Поиск музыки по тематике (создание плей-листов).

6. Музыкальное оформление (для кафе, ресторанов, магазинов и т.д.).

Свяжитесь со мной любым доступным способом. Прямо сейчас!