Образование: Томский политехнический университет,
Факультет автоматики и вычислительной техники.
Дипломы: Бакалавр техники и технологии по направлению "Автоматизация и управление" (2002)
Инженер по специальности "Роботы и робототехнические системы" (2004)
Кандидат технических наук, специальность 05.13.01
Профессиональный опыт:
апрель 2009 – н.в. Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), должность: программист.
апрель 2008 – март 2009 ООО "Томсклаб" (Томск), должность программист, разработка программного обеспечения для видеонаблюдения.
июль 2007 – март 2008 ООО НПП "Томская электронная компания" (Томск), должность: инженер-программист, разработка, поддержка и администрирование ERP Microsoft Dynamics AX (Axapta).
сентябрь 2006 – июль 2007 ООО "АТИС" (Томск), должность: инженер-программист, разработка ПО среднего и верхнего уровня АСУ ТП.
февраль 2005 – август 2006 СИТЦ "Прогресс" (Томск), должность: программист, разработка программного обеспечения для обработки изображений.
- алгоритмы и графические фильтры имитации различных техник рисования;
- программа отображения справочной информации, защищенная от копирования информации.
май 2004 – май 2007 Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), должность: инженер, аспирант, разработка программного обеспечения для оценки деформации твердых тел.
- программа "Displacement Vector" для расчета полей векторов перемещений и компонент деформации.
2003 AlparySoft R&D (Томск), Создание алгоритма постобработки видеофильмов – деблокинга (DirectShow).
Профессиональные знания:
Языки программирования:
Широкий опыт использования: C/C++ (Visual C++), Delphi, Assembler (в том числе технологии MMX, SSE);
Средний опыт использования: JavaScript, VBScript, VBA, STL, SCL.
Кроссплатформное программирование: Qt 4.
СКАДА системы: WinCC, GraphWorX32.
ERP: Microsoft Dynamics AX (Axapta).
Разработка ПО среднего уровня для ПЛК: Step7, ControlBuilderF.
Технологии: COM/DCOM, ActiveX, MFC, ATL, DirectX(DirectShow).
Опыт использования svn, git.
Операционные системы (установка, настройка, администрирование):
Широкий опыт: MS Windows 95/98, MS Windows 2000, XP;
Небольшой опыт: Linux (Debian, Ubuntu, Smoothwall).
Кроме того, имеется опыт разработки сервисов для Windows XP(NT). Глубокие знания Win32 API.
Имеется опыт проектирования визуальных интерфейсов, в том числе дизайн.
Наибольший интерес для меня представляют алгоритмы обработки данных, в частности изображений.
Знание иностранных языков:
английский разговорный и технический.