Образование: Томский политехнический университет,

Факультет автоматики и вычислительной техники.

Дипломы: Бакалавр техники и технологии по направлению "Автоматизация и управление" (2002)

Инженер по специальности "Роботы и робототехнические системы" (2004)

Кандидат технических наук, специальность 05.13.01

Профессиональный опыт:

апрель 2009 – н.в. Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), должность: программист.

апрель 2008 – март 2009 ООО "Томсклаб" (Томск), должность программист, разработка программного обеспечения для видеонаблюдения.

июль 2007 – март 2008 ООО НПП "Томская электронная компания" (Томск), должность: инженер-программист, разработка, поддержка и администрирование ERP Microsoft Dynamics AX (Axapta).

сентябрь 2006 – июль 2007 ООО "АТИС" (Томск), должность: инженер-программист, разработка ПО среднего и верхнего уровня АСУ ТП.

февраль 2005 – август 2006 СИТЦ "Прогресс" (Томск), должность: программист, разработка программного обеспечения для обработки изображений.

- алгоритмы и графические фильтры имитации различных техник рисования;

- программа отображения справочной информации, защищенная от копирования информации.

май 2004 – май 2007 Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), должность: инженер, аспирант, разработка программного обеспечения для оценки деформации твердых тел.

- программа "Displacement Vector" для расчета полей векторов перемещений и компонент деформации.

2003 AlparySoft R&D (Томск), Создание алгоритма постобработки видеофильмов – деблокинга (DirectShow).

Профессиональные знания:

Языки программирования:

Широкий опыт использования: C/C++ (Visual C++), Delphi, Assembler (в том числе технологии MMX, SSE);

Средний опыт использования: JavaScript, VBScript, VBA, STL, SCL.

Кроссплатформное программирование: Qt 4.

СКАДА системы: WinCC, GraphWorX32.

ERP: Microsoft Dynamics AX (Axapta).

Разработка ПО среднего уровня для ПЛК: Step7, ControlBuilderF.

Технологии: COM/DCOM, ActiveX, MFC, ATL, DirectX(DirectShow).

Опыт использования svn, git.

Операционные системы (установка, настройка, администрирование):

Широкий опыт: MS Windows 95/98, MS Windows 2000, XP;

Небольшой опыт: Linux (Debian, Ubuntu, Smoothwall).

Кроме того, имеется опыт разработки сервисов для Windows XP(NT). Глубокие знания Win32 API.

Имеется опыт проектирования визуальных интерфейсов, в том числе дизайн.

Наибольший интерес для меня представляют алгоритмы обработки данных, в частности изображений.

Знание иностранных языков:

английский разговорный и технический.