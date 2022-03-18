😊 UI Дизайн: сайты, лендинги, мобильные приложения. Дизайн баннеров, постов для соцсетей
👋 Привет!
Меня зовут Алина мне 23 года, живу в Санкт-Петербурге. В мире ВЕБ-дизайна я не так давно, как в дизайне в целом. Имею художественное и дизайнерское образования, отлично знаю колористику и композицию.
С горящими глазами делаю дизайн🔥
Я за функциональность прежде всего! Учту все пожелания, можем вместе составить ТЗ (если его нет), мудборд (если есть желание окунуться в дизайн)
Все правки бесплатные!
爛 Мои гарантии-ваше доверие
- Соблюдение сроков
- Качественное выполнение работ
- Доброжелательное общение
📞Можем обсудить по телефону
С удовольствием обсужу все по телефону, запишу и составлю ТЗ, если вам так удобнее!
+7(931)394-78-98
(telegram, whatsapp, skype, zoom)
e-mail: [email protected]
Instagram: @uifromluv
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Лендинг блокчейн17 просмотров
- Дизайн моб. приложения "MYPLANT"37 просмотров
- Лендинг по продаже бананов14 просмотров