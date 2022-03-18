😊 UI Дизайн: сайты, лендинги, мобильные приложения. Дизайн баннеров, постов для соцсетей

👋 Привет!

Меня зовут Алина мне 23 года, живу в Санкт-Петербурге. В мире ВЕБ-дизайна я не так давно, как в дизайне в целом. Имею художественное и дизайнерское образования, отлично знаю колористику и композицию.

С горящими глазами делаю дизайн🔥

Я за функциональность прежде всего! Учту все пожелания, можем вместе составить ТЗ (если его нет), мудборд (если есть желание окунуться в дизайн)

Все правки бесплатные!

爛 Мои гарантии-ваше доверие

Соблюдение сроков

Качественное выполнение работ

Доброжелательное общение

📞Можем обсудить по телефону

С удовольствием обсужу все по телефону, запишу и составлю ТЗ, если вам так удобнее!

+7(931)394-78-98

(telegram, whatsapp, skype, zoom)

e-mail: [email protected]

Instagram: @uifromluv