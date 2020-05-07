Александр Сонников pastprophetpastprophet
32 годаРоссия/Курган
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Занимаюсь разработкой продающих сайтов под ключ
Приветствую, меня зовут Александр. Уже более 3 лет занимаюсь web-дизайном, а также разработкой сайтов. За время работы разработал 50+ сайтов. Также для 30+ сайтов был отрисован дизайн.
С удовольствием возьмусь за разработку вашего сайта! Доведу его до результата)
Разрабатываю следующие виды сайтов:
1. Landing Page
2. Корпоративные сайты
3. Сайты-визитки
Рисую дизайн для:
1. Интернет магазины
2. Корпоративные сайты
4. Порталы
4. Сайты-визитки
5. Landing Page
6. Дизайн для групп в соц сетях.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн сайта для сети ресторанов японской кухни119 просмотров
- Дизайн аватара116 просмотров
- Дизайн шапка сообщества136 просмотров
- Дизайн баннера сообщества114 просмотров
- Дизайн лендинга веб-студии "Moloko"147 просмотров
- Дизайн сайта для автомастерской "Автостража"128 просмотров
- Корпоративный сайт для "Главподряд"137 просмотров
- Дизайн сайта для Nerd131 просмотр
- Сайт-визитка для ТюменьСемена126 просмотров
- Сайт для школы Smart English131 просмотр
- Разработка сайта для Oneboost119 просмотров
- Cайта "под ключ" для фитнес клуба "SuperGYM"119 просмотров