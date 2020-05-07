Занимаюсь разработкой продающих сайтов под ключ

Приветствую, меня зовут Александр. Уже более 3 лет занимаюсь web-дизайном, а также разработкой сайтов. За время работы разработал 50+ сайтов. Также для 30+ сайтов был отрисован дизайн.

С удовольствием возьмусь за разработку вашего сайта! Доведу его до результата)

Разрабатываю следующие виды сайтов:

1. Landing Page

2. Корпоративные сайты

3. Сайты-визитки

Рисую дизайн для:

1. Интернет магазины

2. Корпоративные сайты

4. Порталы

4. Сайты-визитки

5. Landing Page

6. Дизайн для групп в соц сетях.