Перевожу тексты английский-французский

Студентка 4 курса Государственного Университета Управления (ГУУ)

В данный момент(уже более полу года) нахожусь по программе университетского обмена во Франции (Руан), учусь в Высшей школе бизнеса. Предметы на английском либо французском языках, постоянная языковая практика.

Опыта работы как переводчика нет, но переводила тексты в университете в рамках курсовых работ (пример в портфолио). Плюс есть огромное желание работать. Со своей стороны гарантирую быстроту и качество переведенных текстов.

За несколько часов выполню Ваш тестовый перевод.