Разрабатываю чат-ботов в телеграм, вконтакте, фейсбук и вайбе

Приветствую Вас.

Меня зовут Верещагин Павел. Я разрабатываю чат-ботов в телеграмм, вконтакте, вайбер и фейсбук для ваших бизнесов.

Мой Опыт в создание ботов уже более полу года, за все время сделал 20+ ботов. Делал абсолютно разных ботов: продажа товара/услуги, марафоны, прохождение онлайн курсов, ресторана, для обратной связи, для приема анкет в телеграмм, визитки и др.

Я делаю абсолютно разных ботов под ваши запросы и бизнесы.

— Продажа товара/услуг

— Интернет-магазины

— Информативные

— Тех. Поддержка

— Онлайн марафоны

— Визитка

— Специальные боты под Вас

Портфолио — https://t.me/joinchat/R16Y7Hx9Zfg0Sw0u

Стоимость разработка бота от 5.000 до 20.000 рублей. Также абон. плата в размере 1000 рублей, так как бот делается на конструкторе.

Разрабатываю ботов на конструкторе chatforma и bothelp

Сроки создания бота до 7 дней, но в среднем бот делается за пару дней.

Пишите whatsapp, мой номер - 89504723676