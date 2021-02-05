Приветствую Вас.
Меня зовут Верещагин Павел. Я разрабатываю чат-ботов в телеграмм, вконтакте, вайбер и фейсбук для ваших бизнесов.
Мой Опыт в создание ботов уже более полу года, за все время сделал 20+ ботов. Делал абсолютно разных ботов: продажа товара/услуги, марафоны, прохождение онлайн курсов, ресторана, для обратной связи, для приема анкет в телеграмм, визитки и др.
Я делаю абсолютно разных ботов под ваши запросы и бизнесы.
— Продажа товара/услуг
— Интернет-магазины
— Информативные
— Тех. Поддержка
— Онлайн марафоны
— Визитка
— Специальные боты под Вас
Портфолио — https://t.me/joinchat/R16Y7Hx9Zfg0Sw0u
Стоимость разработка бота от 5.000 до 20.000 рублей. Также абон. плата в размере 1000 рублей, так как бот делается на конструкторе.
Разрабатываю ботов на конструкторе chatforma и bothelp
Сроки создания бота до 7 дней, но в среднем бот делается за пару дней.
Пишите whatsapp, мой номер - 89504723676