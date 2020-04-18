Быстро, в срок и с качеством!

Приветсвую всех потенциальных заказчиков!

Меня зовут Юсуф Паталиев, я занимаюсь веб-дизайном, разработкой и SEO.

Преимущества приработе со мной:

- Своя студия. РАСЦЕНКИ НИЖЕ от 40 до 70% вотличие от столицы.

- ПОЛНЫЙ спектр инструментария для решения любыхзадач по сайтам.

- ГАРАНТИЯ результата.

- 100% доступность в сети, привязка к вам ЛИЧНО.

- Доступ к системе online мониторинга. Вы можетеежедневно отслеживать свои позиции.

- Бесплатная аналитика сайта на наличиетехнических ошибок.

- СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ после 3 месяцевработы от 15 до 30%.

Я занимаюсь продвижением сайтов более 8-ти лет иимею множество реальных положительных отзывов о своей работе. Мое продвижение

построено на комплексном подходе в работе сайта, его доработки и улучшения за

счет полного штата начиная от seo специалистов, заканчивая программистами и

дизайнерами.

SEO и КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА - это основная, ясотрудничаю с ответственными и высококомпетентными специалистами в своей сфере

деятельности.

Отлаженная схема работы позволяет работать совсей Российской Федерацией, все отчетность и необходимые для работы документы

поступают без задержек любым удобным способом, "Почта России",

"СДЭК", "СПСР" и т.д.

Обслуживаю более 5 проектов по продвижению исопровождению. Меня рекомендуют друзьям и партнерам и возвращаются вновь и

вновь за качественными услугами.