Приветсвую всех потенциальных заказчиков!
Меня зовут Юсуф Паталиев, я занимаюсь веб-дизайном, разработкой и SEO.
Преимущества приработе со мной:
- Своя студия. РАСЦЕНКИ НИЖЕ от 40 до 70% вотличие от столицы.
- ПОЛНЫЙ спектр инструментария для решения любыхзадач по сайтам.
- ГАРАНТИЯ результата.
- 100% доступность в сети, привязка к вам ЛИЧНО.
- Доступ к системе online мониторинга. Вы можетеежедневно отслеживать свои позиции.
- Бесплатная аналитика сайта на наличиетехнических ошибок.
- СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ после 3 месяцевработы от 15 до 30%.
Я занимаюсь продвижением сайтов более 8-ти лет иимею множество реальных положительных отзывов о своей работе. Мое продвижение
построено на комплексном подходе в работе сайта, его доработки и улучшения за
счет полного штата начиная от seo специалистов, заканчивая программистами и
дизайнерами.
SEO и КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА - это основная, ясотрудничаю с ответственными и высококомпетентными специалистами в своей сфере
деятельности.
Отлаженная схема работы позволяет работать совсей Российской Федерацией, все отчетность и необходимые для работы документы
поступают без задержек любым удобным способом, "Почта России",
"СДЭК", "СПСР" и т.д.
Обслуживаю более 5 проектов по продвижению исопровождению. Меня рекомендуют друзьям и партнерам и возвращаются вновь и
вновь за качественными услугами.