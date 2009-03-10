Выполню качественный прогон по каталогам вашего сайта.
Характеристика базы:
На данный момент в базе всего 6576 каталогов.
Из них:
Каталогов для авторегистрации - 6576
Каталогов с каптчей - 1260
Каталогов с ТИЦ от 100 и выше - 880
Количество писем для нулевого сайта на e-mail ~700 (зависит от тематики проекта)
Тарифы:
1.Легкий - 4 $
Прогон по каталогам без каптчи (всего 5316 каталога)
2.Средний - 5$
Прогон по всей базе с автоматическим вводом каптчи
3.Полный - 6$
Прогон по всей базе с ручным вводом каптчи
Дополнительно:
Составление 1000 описаний и названий - 2$
Продажа базы - 7$
При заказе 2-х и более сайтов, а также для постоянных клиентов действуют скидки!
Во всех тарифах включено автоматическое подтверждение писем от каталогов. По окончании проделанной работы делаю подробный отчет в Excel`e, предоставляю скриншот из алсаба. В случае необходимости бесплатно помогу с составлением проекта, отвечу на все интересующие вопросы.
Отзывы:
http://buzines.net/topic26713s0.html