Выполню качественный прогон вашего сайта по каталогам, соц.закладкам и др..

Выполню качественный прогон по каталогам вашего сайта.

Характеристика базы:

На данный момент в базе всего 6576 каталогов.

Из них:

Каталогов для авторегистрации - 6576

Каталогов с каптчей - 1260

Каталогов с ТИЦ от 100 и выше - 880

Количество писем для нулевого сайта на e-mail ~700 (зависит от тематики проекта)

Тарифы:

1.Легкий - 4 $

Прогон по каталогам без каптчи (всего 5316 каталога)

2.Средний - 5$

Прогон по всей базе с автоматическим вводом каптчи

3.Полный - 6$

Прогон по всей базе с ручным вводом каптчи

Дополнительно:

Составление 1000 описаний и названий - 2$

Продажа базы - 7$

При заказе 2-х и более сайтов, а также для постоянных клиентов действуют скидки!

Во всех тарифах включено автоматическое подтверждение писем от каталогов. По окончании проделанной работы делаю подробный отчет в Excel`e, предоставляю скриншот из алсаба. В случае необходимости бесплатно помогу с составлением проекта, отвечу на все интересующие вопросы.

Отзывы:

http://mmgp.ru/t26421.html

http://buzines.net/topic26713s0.html

http://artearn.ru/index.php?showtopic=1716