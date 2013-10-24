Опытный журналист, редактор, копирайтер.

Специализация: журналист, редактор, копирайтер, фотограф.

ФИО: Лукин Павел Васильевич

Дата рождения: 20 сентября 1968 г.

Место рождения: г. Самара (Куйбышев).

Адрес: 430016, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д.106, кв. 8.

Телефон: 8-9876-93-55-83.

Семейное положение: гражданский брак, дочь трех с половиной лет.

Образование: высшее, 1985-1990 гг. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, факультет иностранных языков, специальность «Романо-германская филология», английский язык.

Квалификация: филолог, переводчик, преподаватель английского языка и литературы.

Опыт работы: июнь – сентябрь 2008 г. – главный редактор газеты «Жилье».

май 2007 г. – декабрь 2008 г. – обозреватель еженедельника «Мордовия».

январь-май 2007 г. – обозреватель газеты «Комсомольская правда» - Саранск», специальный корреспондент ежемесячника «Малый бизнес Мордовии».

2005-2007 гг. – обозреватель еженедельника «Сударыня», г. Саранск.

2004-2005 гг.– обозреватель журнала «Мир безопасности», г. Москва.

2003-2005 гг.– главный редактор газет «Муниципальные известия Измайлово», «Муниципальные ведомости Выхино-Жулебино», г. Москва.

1998-2003 гг. – обозреватель еженедельников «Московский комсомолец» в Саранске», «Аргументы и факты» - Мордовия».

Общий стаж работы в газетах и журналах 16 лет - с ноября 1992 г.

Профессиональные навыки: написание и редактирование текстов различной тематики, в том числе рекламных и PR-материалов, работа с авторами и рекламодателями, фотографирование и подбор иллюстративного материала, контроль верстки.

Дополнительная информация: PC-пользователь (WinWord, Excel, MS-Office, Internet), разговорный английский язык на уровне бытового общения, письменный – чтение и перевод текстов на общие темы, художник-карикатурист.

Личные качества: ответственность, пунктуальность, высокая работоспособность.

E-mail: [email protected]

Контактные телефоны: 8-9876-93-55-83 (моб.), (8342) 27-03-25 (раб.),

(8342) 24-10-13 (дом.).