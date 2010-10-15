paul_winex

Образование высшее, специальность "Дизайн, художественные промыслы".
Основное увлечение - цифровая графика. Данный раздел искусства имеет довольно большой спектр подразделов. Основные направления, в которых работаю я, это 3D графика, моделирование, видеообработка, спецэффекты и всё что связано с видео производством.
В своей работе использую следующие инструменты:
- 3D графика (3DsMax+Vray/Mental Ray, Zbrush, Maya)
- 2D графика, 2D дизайн (PhotoShop, CorelDraw, Illustrator)
- Обработка видео, спецэффекты (AfterEffects, Nuke)
- Ручная графика (тушь, акварель, масло, карандаш...)
Направления работы:
- архитектурная визуализация
- анимация
- моделирование
- 3D/2D дизайн
- видео дизайн и композинг
- интеграция 3D с фото и видео
- фото и видео ретушь
- интерактивные 3D сцены и каталоги
- разработка иллюстративной графики, декоративное оформление.
- обучение по курсам "пользователь ПК", "компьютерная графика"
- ремонт и настройка компьютеров