paul_winex

Paulwinex.ru: Видеодизайн. 3D графика и Анимация.

Образование высшее, специальность "Дизайн, художественные промыслы".

Основное увлечение - цифровая графика. Данный раздел искусства имеет довольно большой спектр подразделов. Основные направления, в которых работаю я, это 3D графика, моделирование, видеообработка, спецэффекты и всё что связано с видео производством.

В своей работе использую следующие инструменты:

- 3D графика (3DsMax+Vray/Mental Ray, Zbrush, Maya)

- 2D графика, 2D дизайн (PhotoShop, CorelDraw, Illustrator)

- Обработка видео, спецэффекты (AfterEffects, Nuke)

- Ручная графика (тушь, акварель, масло, карандаш...)

Направления работы:

- архитектурная визуализация

- анимация

- моделирование

- 3D/2D дизайн

- видео дизайн и композинг

- интеграция 3D с фото и видео

- фото и видео ретушь

- интерактивные 3D сцены и каталоги

- разработка иллюстративной графики, декоративное оформление.

- обучение по курсам "пользователь ПК", "компьютерная графика"

- ремонт и настройка компьютеров